https://ria.ru/20240308/most-1931871131.html

Подрыв Крымского моста станет актом войны, заявил экс-разведчик из США

Подрыв Крымского моста станет актом войны, заявил экс-разведчик из США - РИА Новости, 08.03.2024

Подрыв Крымского моста станет актом войны, заявил экс-разведчик из США

Подрыв Крымского моста ракетами Taurus станет прямым актом войны против России, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T09:41

2024-03-08T09:41

2024-03-08T09:41

в мире

россия

германия

украина

скотт риттер

олаф шольц

маргарита симоньян

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Подрыв Крымского моста ракетами Taurus станет прямым актом войны против России, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, комментируя запись разговора немецких офицеров. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине. Однако главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. "Военные офицеры Германии говорят о применении ракеты Taurus против России. Но не только против России – для нанесения удара по гражданской цели, Крымскому мосту… это акт войны. Прямой акт войны", - сказал Риттер. По его словам, такие действия Германии могут втянуть США в конфликт с Россией, который закончится ядерной войной. Поэтому опубликованная российскими СМИ запись разговора немецких офицеров должна сегодня стать темой номер один в США, добавил собеседник агентства. "Наши европейские союзники пытаются втянуть нас в войну, которой мы не хотим. Мы этого не ищем, и все же они настаивают на этом. Это самая громкая история дня", - подчеркнул он. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.

https://ria.ru/20240307/sholts-1931635597.html

https://ria.ru/20240305/bundesver-1931181703.html

https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, германия, украина, скотт риттер, олаф шольц, маргарита симоньян, разговор немецких военных об атаке на крымский мост