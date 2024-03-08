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Подрыв Крымского моста станет актом войны, заявил экс-разведчик из США - РИА Новости, 08.03.2024
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09:41 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/most-1931871131.html
Подрыв Крымского моста станет актом войны, заявил экс-разведчик из США
Подрыв Крымского моста станет актом войны, заявил экс-разведчик из США - РИА Новости, 08.03.2024
Подрыв Крымского моста станет актом войны, заявил экс-разведчик из США
Подрыв Крымского моста ракетами Taurus станет прямым актом войны против России, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T09:41
2024-03-08T09:41
в мире
россия
германия
украина
скотт риттер
олаф шольц
маргарита симоньян
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Подрыв Крымского моста ракетами Taurus станет прямым актом войны против России, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, комментируя запись разговора немецких офицеров. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине. Однако главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. "Военные офицеры Германии говорят о применении ракеты Taurus против России. Но не только против России – для нанесения удара по гражданской цели, Крымскому мосту… это акт войны. Прямой акт войны", - сказал Риттер. По его словам, такие действия Германии могут втянуть США в конфликт с Россией, который закончится ядерной войной. Поэтому опубликованная российскими СМИ запись разговора немецких офицеров должна сегодня стать темой номер один в США, добавил собеседник агентства. "Наши европейские союзники пытаются втянуть нас в войну, которой мы не хотим. Мы этого не ищем, и все же они настаивают на этом. Это самая громкая история дня", - подчеркнул он. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.
https://ria.ru/20240307/sholts-1931635597.html
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в мире, россия, германия, украина, скотт риттер, олаф шольц, маргарита симоньян, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
В мире, Россия, Германия, Украина, Скотт Риттер, Олаф Шольц, Маргарита Симоньян, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Подрыв Крымского моста станет актом войны, заявил экс-разведчик из США

Скотт Риттер: реализация планов бундесвера по Крымскому мосту станет актом войны

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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Крымский мост . Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Подрыв Крымского моста ракетами Taurus станет прямым актом войны против России, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, комментируя запись разговора немецких офицеров.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине. Однако главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
"Военные офицеры Германии говорят о применении ракеты Taurus против России. Но не только против России – для нанесения удара по гражданской цели, Крымскому мосту… это акт войны. Прямой акт войны", - сказал Риттер.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Шольцу напомнили важный момент в истории России
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По его словам, такие действия Германии могут втянуть США в конфликт с Россией, который закончится ядерной войной. Поэтому опубликованная российскими СМИ запись разговора немецких офицеров должна сегодня стать темой номер один в США, добавил собеседник агентства.
"Наши европейские союзники пытаются втянуть нас в войну, которой мы не хотим. Мы этого не ищем, и все же они настаивают на этом. Это самая громкая история дня", - подчеркнул он.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
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5 марта, 12:21
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.
Люди на фоне флага России - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Наступает век войн — Россия может его предотвратить
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В миреРоссияГерманияУкраинаСкотт РиттерОлаф ШольцМаргарита СимоньянРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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