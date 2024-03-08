https://ria.ru/20240308/morpekh-1931876473.html

В Капитолии задержали отца убитого морпеха, прервавшего выступление Байдена

В Капитолии задержали отца убитого морпеха, прервавшего выступление Байдена - РИА Новости, 08.03.2024

В Капитолии задержали отца убитого морпеха, прервавшего выступление Байдена

Отца погибшего морского пехотинца США задержали за то, что он выкрикивал название места гибели своего сына во время выступления президента США Джо Байдена в... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T10:21

2024-03-08T10:21

2024-03-08T15:32

в мире

сша

афганистан

кабул (город)

джо байден

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Отца погибшего морского пехотинца США задержали за то, что он выкрикивал название места гибели своего сына во время выступления президента США Джо Байдена в американском конгрессе с посланием "О положении союза", сообщило издание The New York Times со ссылкой на полицию Капитолия. "По данным полиции Капитолия, Стив Никуи, отец американского морского пехотинца, который был убит в 2021 году во время эвакуации американских войск из Афганистана, был задержан и обвинен в правонарушении за то, что прервал президента Байдена во время его обращения к нации", — уточнили в материале. Мужчина, который попал на выступление как гость члена палаты представителей республиканца Брайана Маста, выкрикивал фразу "Ворота Эбби!", имея в виду место, где его сын, младший капрал Карим Никуи, и еще 12 военнослужащих были убиты в последние дни присутствия США в Кабуле. В результате Байден сделал короткую паузу, но быстро продолжил свою речь. По заявлению полиции, в таких случаях задержанных обычно отпускают без дальнейших разбирательств после уплаты штрафа в размере 50 долларов. Общее время выступления президента составило один час и восемь минут. За это время речь Байдена неоднократно прерывалась выкриками со стороны критически настроенных участников мероприятия, в том числе возгласами с обвинениями американского лидера во лжи.

https://ria.ru/20240307/nato-1931412505.html

сша

афганистан

кабул (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, афганистан, кабул (город), джо байден