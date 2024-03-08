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В Капитолии задержали отца убитого морпеха, прервавшего выступление Байдена - РИА Новости, 08.03.2024
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10:21 08.03.2024 (обновлено: 15:32 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/morpekh-1931876473.html
В Капитолии задержали отца убитого морпеха, прервавшего выступление Байдена
В Капитолии задержали отца убитого морпеха, прервавшего выступление Байдена - РИА Новости, 08.03.2024
В Капитолии задержали отца убитого морпеха, прервавшего выступление Байдена
Отца погибшего морского пехотинца США задержали за то, что он выкрикивал название места гибели своего сына во время выступления президента США Джо Байдена в... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T10:21
2024-03-08T15:32
в мире
сша
афганистан
кабул (город)
джо байден
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Отца погибшего морского пехотинца США задержали за то, что он выкрикивал название места гибели своего сына во время выступления президента США Джо Байдена в американском конгрессе с посланием "О положении союза", сообщило издание The New York Times со ссылкой на полицию Капитолия. "По данным полиции Капитолия, Стив Никуи, отец американского морского пехотинца, который был убит в 2021 году во время эвакуации американских войск из Афганистана, был задержан и обвинен в правонарушении за то, что прервал президента Байдена во время его обращения к нации", — уточнили в материале. Мужчина, который попал на выступление как гость члена палаты представителей республиканца Брайана Маста, выкрикивал фразу "Ворота Эбби!", имея в виду место, где его сын, младший капрал Карим Никуи, и еще 12 военнослужащих были убиты в последние дни присутствия США в Кабуле. В результате Байден сделал короткую паузу, но быстро продолжил свою речь. По заявлению полиции, в таких случаях задержанных обычно отпускают без дальнейших разбирательств после уплаты штрафа в размере 50 долларов. Общее время выступления президента составило один час и восемь минут. За это время речь Байдена неоднократно прерывалась выкриками со стороны критически настроенных участников мероприятия, в том числе возгласами с обвинениями американского лидера во лжи.
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афганистан
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в мире, сша, афганистан, кабул (город), джо байден
В мире, США, Афганистан, Кабул (город), Джо Байден
В Капитолии задержали отца убитого морпеха, прервавшего выступление Байдена

Отца убитого в Афганистане морпеха, мешавшего выступлению Байдена, задержали

© AP Photo / Mark SchiefelbeinОхрана выводит из зала мужчину, который прервал речь президента США Джо Байдена в Капитолии
Охрана выводит из зала мужчину, который прервал речь президента США Джо Байдена в Капитолии - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Охрана выводит из зала мужчину, который прервал речь президента США Джо Байдена в Капитолии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Отца погибшего морского пехотинца США задержали за то, что он выкрикивал название места гибели своего сына во время выступления президента США Джо Байдена в американском конгрессе с посланием "О положении союза", сообщило издание The New York Times со ссылкой на полицию Капитолия.
«
"По данным полиции Капитолия, Стив Никуи, отец американского морского пехотинца, который был убит в 2021 году во время эвакуации американских войск из Афганистана, был задержан и обвинен в правонарушении за то, что прервал президента Байдена во время его обращения к нации", — уточнили в материале.
Мужчина, который попал на выступление как гость члена палаты представителей республиканца Брайана Маста, выкрикивал фразу "Ворота Эбби!", имея в виду место, где его сын, младший капрал Карим Никуи, и еще 12 военнослужащих были убиты в последние дни присутствия США в Кабуле. В результате Байден сделал короткую паузу, но быстро продолжил свою речь.
По заявлению полиции, в таких случаях задержанных обычно отпускают без дальнейших разбирательств после уплаты штрафа в размере 50 долларов.
Общее время выступления президента составило один час и восемь минут. За это время речь Байдена неоднократно прерывалась выкриками со стороны критически настроенных участников мероприятия, в том числе возгласами с обвинениями американского лидера во лжи.
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