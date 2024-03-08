В Капитолии задержали отца убитого морпеха, прервавшего выступление Байдена
Отца убитого в Афганистане морпеха, мешавшего выступлению Байдена, задержали
© AP Photo / Mark SchiefelbeinОхрана выводит из зала мужчину, который прервал речь президента США Джо Байдена в Капитолии
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Охрана выводит из зала мужчину, который прервал речь президента США Джо Байдена в Капитолии
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Отца погибшего морского пехотинца США задержали за то, что он выкрикивал название места гибели своего сына во время выступления президента США Джо Байдена в американском конгрессе с посланием "О положении союза", сообщило издание The New York Times со ссылкой на полицию Капитолия.
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"По данным полиции Капитолия, Стив Никуи, отец американского морского пехотинца, который был убит в 2021 году во время эвакуации американских войск из Афганистана, был задержан и обвинен в правонарушении за то, что прервал президента Байдена во время его обращения к нации", — уточнили в материале.
Мужчина, который попал на выступление как гость члена палаты представителей республиканца Брайана Маста, выкрикивал фразу "Ворота Эбби!", имея в виду место, где его сын, младший капрал Карим Никуи, и еще 12 военнослужащих были убиты в последние дни присутствия США в Кабуле. В результате Байден сделал короткую паузу, но быстро продолжил свою речь.
По заявлению полиции, в таких случаях задержанных обычно отпускают без дальнейших разбирательств после уплаты штрафа в размере 50 долларов.
Общее время выступления президента составило один час и восемь минут. За это время речь Байдена неоднократно прерывалась выкриками со стороны критически настроенных участников мероприятия, в том числе возгласами с обвинениями американского лидера во лжи.