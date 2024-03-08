https://ria.ru/20240308/mikhaylov-1931897204.html
Стас Михайлов выступил в московском метро в честь 8 Марта
Стас Михайлов выступил в московском метро в честь 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2024
Стас Михайлов выступил в московском метро в честь 8 Марта
Российский эстрадный певец Стас Михайлов дал концерт в московском метрополитене в честь Международного женского дня, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T13:35
2024-03-08T13:35
2024-03-08T13:35
стас михайлов
празднование 8 марта
шоу-бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931908389_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_3d13f3d5630ee718415eb045d53a5b73.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российский эстрадный певец Стас Михайлов дал концерт в московском метрополитене в честь Международного женского дня, передает корреспондент РИА Новости. В аванзале станции "Курская" Михайлов поздравил пассажирок с праздником и исполнил свои самые популярные песни — "Всё для тебя", "Только ты". Певца пришли послушать десятки человек. Михайлов отметил, что ему понравилось петь в московском метрополитене.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931908389_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f2e16619db52b5f840fe6285cf97d7d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стас михайлов, празднование 8 марта, шоу-бизнес
Стас Михайлов, Празднование 8 марта, Шоу-бизнес
Стас Михайлов выступил в московском метро в честь 8 Марта
Стас Михайлов дал концерт в аванзале станции "Курская" столичной подземки
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российский эстрадный певец Стас Михайлов дал концерт в московском метрополитене в честь Международного женского дня, передает корреспондент РИА Новости.
В аванзале станции "Курская" Михайлов поздравил пассажирок с праздником и исполнил свои самые популярные песни — "Всё для тебя", "Только ты". Певца пришли послушать десятки человек. Михайлов отметил, что ему понравилось петь в московском метрополитене.