https://ria.ru/20240308/mikhaylov-1931897204.html

Стас Михайлов выступил в московском метро в честь 8 Марта

Стас Михайлов выступил в московском метро в честь 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2024

Стас Михайлов выступил в московском метро в честь 8 Марта

Российский эстрадный певец Стас Михайлов дал концерт в московском метрополитене в честь Международного женского дня, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T13:35

2024-03-08T13:35

2024-03-08T13:35

стас михайлов

празднование 8 марта

шоу-бизнес

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российский эстрадный певец Стас Михайлов дал концерт в московском метрополитене в честь Международного женского дня, передает корреспондент РИА Новости. В аванзале станции "Курская" Михайлов поздравил пассажирок с праздником и исполнил свои самые популярные песни — "Всё для тебя", "Только ты". Певца пришли послушать десятки человек. Михайлов отметил, что ему понравилось петь в московском метрополитене.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

стас михайлов, празднование 8 марта, шоу-бизнес