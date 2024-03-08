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Стас Михайлов выступил в московском метро в честь 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2024
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13:35 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/mikhaylov-1931897204.html
Стас Михайлов выступил в московском метро в честь 8 Марта
Стас Михайлов выступил в московском метро в честь 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2024
Стас Михайлов выступил в московском метро в честь 8 Марта
Российский эстрадный певец Стас Михайлов дал концерт в московском метрополитене в честь Международного женского дня, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T13:35
2024-03-08T13:35
стас михайлов
празднование 8 марта
шоу-бизнес
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российский эстрадный певец Стас Михайлов дал концерт в московском метрополитене в честь Международного женского дня, передает корреспондент РИА Новости. В аванзале станции "Курская" Михайлов поздравил пассажирок с праздником и исполнил свои самые популярные песни — "Всё для тебя", "Только ты". Певца пришли послушать десятки человек. Михайлов отметил, что ему понравилось петь в московском метрополитене.
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стас михайлов, празднование 8 марта, шоу-бизнес
Стас Михайлов, Празднование 8 марта, Шоу-бизнес
Стас Михайлов выступил в московском метро в честь 8 Марта

Стас Михайлов дал концерт в аванзале станции "Курская" столичной подземки

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкСтас Михайлов дал концерт к 8 марта на станции метро Курская
Стас Михайлов дал концерт к 8 марта на станции метро Курская - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Стас Михайлов дал концерт к 8 марта на станции метро Курская
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российский эстрадный певец Стас Михайлов дал концерт в московском метрополитене в честь Международного женского дня, передает корреспондент РИА Новости.
В аванзале станции "Курская" Михайлов поздравил пассажирок с праздником и исполнил свои самые популярные песни — "Всё для тебя", "Только ты". Певца пришли послушать десятки человек. Михайлов отметил, что ему понравилось петь в московском метрополитене.
 
Стас МихайловПразднование 8 мартаШоу-бизнес
 
 
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