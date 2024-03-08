https://ria.ru/20240308/medvedev-1931863692.html
Россия дает отпор циничному врагу, заявил Медведев
Россия дает отпор циничному врагу, заявил Медведев - РИА Новости, 08.03.2024
Россия дает отпор циничному врагу, заявил Медведев
Россия проходит сегодня через очень непростые испытания, дает отпор циничному и опасному врагу, приближает победу, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T08:08
2024-03-08T08:08
2024-03-08T08:22
россия
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Россия проходит сегодня через очень непростые испытания, дает отпор циничному и опасному врагу, приближает победу, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в поздравлении женщин с 8 Марта, видео опубликовано в его Telegram-канале.Медведев в своем поздравлении отметил, что у женщин особая, очень важная миссия - они дарят жизнь и создают неповторимую атмосферу добра и любви для близких."Вдохновляете нас на свершения, окружаете заботой, помогаете обрести силы, чтобы преодолеть любые преграды. Постоянное стремление к совершенству - тот главный принцип, который позволяет вам достигать максимальных результатов в самых разных сферах, во всем, что вы делаете. Это особенно важно сегодня, когда мы проходим через очень непростые испытания, даем отпор циничному и опасному врагу, защищаем нашу Родину на фронте и в тылу, приближаем победу", - подчеркнул Медведев.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, общество
Россия, Дмитрий Медведев, Общество
Россия дает отпор циничному врагу, заявил Медведев
Медведев: Россия проходит через непростые испытания и приближает победу
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости.
Россия проходит сегодня через очень непростые испытания, дает отпор циничному и опасному врагу, приближает победу, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в поздравлении женщин с 8 Марта, видео опубликовано в его Telegram-канале
.
Медведев в своем поздравлении отметил, что у женщин особая, очень важная миссия - они дарят жизнь и создают неповторимую атмосферу добра и любви для близких.
"Вдохновляете нас на свершения, окружаете заботой, помогаете обрести силы, чтобы преодолеть любые преграды. Постоянное стремление к совершенству - тот главный принцип, который позволяет вам достигать максимальных результатов в самых разных сферах, во всем, что вы делаете. Это особенно важно сегодня, когда мы проходим через очень непростые испытания, даем отпор циничному и опасному врагу, защищаем нашу Родину на фронте и в тылу, приближаем победу", - подчеркнул Медведев.
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