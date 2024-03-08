https://ria.ru/20240308/medvedev-1931863692.html

Россия дает отпор циничному врагу, заявил Медведев

Россия дает отпор циничному врагу, заявил Медведев - РИА Новости, 08.03.2024

Россия дает отпор циничному врагу, заявил Медведев

Россия проходит сегодня через очень непростые испытания, дает отпор циничному и опасному врагу, приближает победу, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T08:08

2024-03-08T08:08

2024-03-08T08:22

россия

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Россия проходит сегодня через очень непростые испытания, дает отпор циничному и опасному врагу, приближает победу, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в поздравлении женщин с 8 Марта, видео опубликовано в его Telegram-канале.Медведев в своем поздравлении отметил, что у женщин особая, очень важная миссия - они дарят жизнь и создают неповторимую атмосферу добра и любви для близких."Вдохновляете нас на свершения, окружаете заботой, помогаете обрести силы, чтобы преодолеть любые преграды. Постоянное стремление к совершенству - тот главный принцип, который позволяет вам достигать максимальных результатов в самых разных сферах, во всем, что вы делаете. Это особенно важно сегодня, когда мы проходим через очень непростые испытания, даем отпор циничному и опасному врагу, защищаем нашу Родину на фронте и в тылу, приближаем победу", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20240307/putin-1931709720.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий медведев, общество