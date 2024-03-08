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Священник рассказал, кого стоит поздравлять 8 марта

Священник рассказал, кого стоит поздравлять 8 марта - РИА Новости, 08.03.2024

Священник рассказал, кого стоит поздравлять 8 марта

В Русской православной церкви очень разное отношение к 8 марта, поздравлять лучше тех женщин, кто его празднует, рассказал РИА Новости клирик столичного храма... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T05:00

2024-03-08T05:00

2024-03-08T05:00

религия

москва

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. В Русской православной церкви очень разное отношение к 8 марта, поздравлять лучше тех женщин, кто его празднует, рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский."Вполне уместно 8 марта поздравить своих женщин - тех, кто празднует, подарить подарки, цветы. На мой взгляд, с любым праздником надо поздравлять тех, кто его празднует. Например, православные могут из дружеских соображений поздравить мусульман с Курбан-байрамом, а мусульмане православных – с Пасхой. В Церкви к 8 марта отношение от отрицательного до максимально положительного, и у каждой позиции есть свои сторонники среди духовенства и мирян", - сказал Первозванский.По его словам, "на официальном уровне Русская церковь 8 марта, если можно так сказать, не замечает": в храмах не служат молебнов, как на некоторые другие гражданские праздники, например, Новый год, 9 мая, 1 сентября. Связана такая позиция Церкви, по мнению священника, с "революционным" происхождением праздника."Если говорить про восприятие рядовых верующих и священнослужителей, то часть людей вспоминает Клару Цеткин и Розу Люксембург, революционные события, первые демонстрации женщин – и еще с советских времен относится к 8 марта отрицательно, как к празднику раскрепощенной, распущенной, "освобожденной" от семейных и прочих обязанностей женщины. Они его игнорируют и призывают с ним не поздравлять, говорят об альтернативах, которые есть в церковном календаре, или вовсе утверждают, что практика специальных "мужских" и "женских" праздников в Церкви ни к чему", - рассказал Первозванский.Однако большая часть верующих, считает священник, об этом революционном прошлом не вспоминает, участвует и относится к нему нейтрально, "как к гражданскому празднику, не вкладывая какой-то религиозный, духовный смысл: это женский день - поздравление мам, бабушек, радование о том, что они у нас есть, дарение подарков"."Есть еще третья группа верующих, я к ней отношусь, которые пытаются наполнить праздник духовным содержанием, в частности, призывая установить на этот день Память всех святых праведных жен - тогда у каждой женщины будут в этот день именины. Сделать это можно по образу того, что День любви, семьи верности у нас приурочен к празднованию Петра и Февронии или День города приурочивается к дню всех местных святых. Например, в Москве день всех московских святых празднуется на День города. Но в связи с праздником 8 марта это пока никак не реализовано", - рассказал протоиерей.Он пояснил, что в Церкви есть практика соборного поминовения (сразу множества святых), например, Собор всех святых определенной епархии."Установить на 8 марта День память всех святых праведных жен нужно, чтобы праздник перестал быть "революционным" для одних или был бы не просто хорошим, добрым днем для других, а ещё имел бы свой духовный смысл, призывал нас задуматься о женской святости. Также я считаю, что нужно на 23 февраля установить церковный праздник всех православных воинов. И тогда этот день так же из первоначально революционного события, из дня Рабоче-крестьянской Красной армии, превратится в событие, у которого есть реальное духовное измерение", - заключил собеседник агентства.

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https://ria.ru/20240305/verbnaya-1931078113.html

https://ria.ru/20240304/proschenoe-1600758402.html

https://ria.ru/20231031/khelouin-1906505725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, русская православная церковь, религия