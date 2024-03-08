https://ria.ru/20240308/marsh-1931961014.html

В Мадриде прошли два многотысячных феминистских марша по случаю 8 Марта

В Мадриде прошли два многотысячных феминистских марша по случаю 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2024

В Мадриде прошли два многотысячных феминистских марша по случаю 8 Марта

Тысячи человек вышли на центральные улицы Мадрида в рамках двух параллельно проходящих феминистских марша, приуроченных к Международному женскому дню, передает... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T23:36

2024-03-08T23:36

2024-03-08T23:36

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МАДРИД, 8 мар - РИА Новости. Тысячи человек вышли на центральные улицы Мадрида в рамках двух параллельно проходящих феминистских марша, приуроченных к Международному женскому дню, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. С одной стороны, "Мадридское феминистское движение" (MFM), в большей степени выступающее за классический феминизм, начало акцию протеста на площади Сибелес, откуда направилось в сторону площади Испании. Этот марш проходит под лозунгом "Проституция - не работа, отмените ее сейчас". Представители этого движения борются против использования наиболее уязвимых женщин и девочек в сексуальных или репродуктивных услугах, против гендерного насилия, а также всех экономических и социальных неравенств, которые отягощают жизнь представительниц женского пола. Организаторы MFM утверждают, что существует только один феминизм – тот, который защищает женщин. Этот марш получил поддержку главной оппозиционной правой Народной партии (PP), которая в своей декларации вновь призвала к пересмотру закона о транссексуалах, в точности подхватив идеологию организаторов. Однако никто из членов партии не принял участия в марше. "Мы глубоко обеспокоены любой тенденцией к стиранию женщин в общественном и правовом дискурсе и тем, как это может подорвать достижения, достигнутые в области их защиты и продвижения", — говорится в манифесте правых. С другой стороны, акцию протеста организовала "Комиссия 8M", которая выстроила свой маршрут от площади Аточа до площади Колон. Этот марш, проходящий под лозунгом "Патриархат, геноцид, привилегии. Конец этому", также был направлен на борьбу против мужского насилия. Однако представители этого движения считают, что феминизм должен быть "разнообразным, инклюзивным и безопасным" для всех. В этом смысле они заверили, что "права транссексуалов должны быть частью феминистской повестки дня". "Мы не позволим сделать даже один шаг назад в правах, завоеванных для всех и для каждого", — сказала одна из представительниц марша. Кроме того, женщины и мужчины всех возрастов пользуются возможностью выказать поддержку мирному населению Газы, обращая тем самым внимание на "крупнеющую за последние десятилетия гуманитарную катастрофу". Протестующие требуют от правительства Испании признать государство Палестина и тем самым приблизиться к разрешению конфликта.

https://ria.ru/20240308/feministki-1931946298.html

https://ria.ru/20240308/zakharova-1931883807.html

https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931899725.html

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в мире, испания, мадрид, палестина