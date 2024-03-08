https://ria.ru/20240308/makron-1931955844.html

В Госдуме призвали Макрона оставить мысли об агрессии в отношении России

В Госдуме призвали Макрона оставить мысли об агрессии в отношении России - РИА Новости, 08.03.2024

В Госдуме призвали Макрона оставить мысли об агрессии в отношении России

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента Франции Эммануэля Макрона забыть как страшный сон мысли об агрессии в отношении России. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T22:11

2024-03-08T22:11

2024-03-08T22:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента Франции Эммануэля Макрона забыть как страшный сон мысли об агрессии в отношении России. Ранее депутат Нацсобрания Франции, лидер партии коммунистов Фабьен Руссель в эфире телеканала BFMTV заявил, что Макрон готовит общественное мнение к тому, что, если фронт на Украине будет двигаться в сторону Одессы или Киева, то Париж может ввести туда войска. "Макрону стоит забыть как страшный сон свои мысли об агрессии в отношении нашего государства. В противном случае его агрессивные действия не останутся без последствий", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Макрон своими громкими заявлениями пытается предстать в амплуа самого влиятельного европейского политика, но на практике является человеком, которого "ненавидят и сторонятся в собственной стране". Ранее Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего нельзя исключать". Накануне он также заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, германия, россия, эммануэль макрон, госдума рф, нато, михаил шеремет, олаф шольц