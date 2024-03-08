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СМИ узнали, почему Украина не может ремонтировать американские гаубицы - РИА Новости, 08.03.2024
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23:50 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/m777-1931961763.html
СМИ узнали, почему Украина не может ремонтировать американские гаубицы
СМИ узнали, почему Украина не может ремонтировать американские гаубицы - РИА Новости, 08.03.2024
СМИ узнали, почему Украина не может ремонтировать американские гаубицы
Украинские компании не имеют разрешения на ремонт стволов американских гаубиц M777 в соответствии с экспортным законодательством США, сообщает журнал Foreign... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T23:50
2024-03-08T23:50
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Украинские компании не имеют разрешения на ремонт стволов американских гаубиц M777 в соответствии с экспортным законодательством США, сообщает журнал Foreign Policy. "Украинские компании не имеют разрешения в соответствии с американским экспортным законодательством на починку стволов американских гаубиц M777", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что эти компании могут попытаться сделать их копии, но тогда они столкнутся с риском нарушения прав интеллектуальной собственности. При этом эксперты не могут отправиться на передовую и помочь с ремонтом американской техники из-за ограничения на перемещения американских дипломатов без разрешения Белого дома, которое распространяется и на подрядчиков. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240308/territorii-1931911179.html
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в мире, технологии, россия, украина, сша, сергей лавров, нато
В мире, Технологии, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, НАТО
СМИ узнали, почему Украина не может ремонтировать американские гаубицы

Foreign Policy: Киев не может ремонтировать стволы гаубиц M777 из-за законов США

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета США - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Украинские компании не имеют разрешения на ремонт стволов американских гаубиц M777 в соответствии с экспортным законодательством США, сообщает журнал Foreign Policy.
"Украинские компании не имеют разрешения в соответствии с американским экспортным законодательством на починку стволов американских гаубиц M777", - говорится в сообщении издания.
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Отмечается, что эти компании могут попытаться сделать их копии, но тогда они столкнутся с риском нарушения прав интеллектуальной собственности.
При этом эксперты не могут отправиться на передовую и помочь с ремонтом американской техники из-за ограничения на перемещения американских дипломатов без разрешения Белого дома, которое распространяется и на подрядчиков.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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