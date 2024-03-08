https://ria.ru/20240308/led-1931850791.html

Жителей Подмосковья предупредили о непрочном льде водоемов

Жителей Подмосковья предупредили о непрочном льде водоемов - РИА Новости, 08.03.2024

Жителей Подмосковья предупредили о непрочном льде водоемов

Выход на непрочный лед водоемов на территории Московской области после длительной оттепели может обернуться трагедией, предупреждает "Мособлпожспас". РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T02:50

2024-03-08T02:50

2024-03-08T02:50

общество

московская область (подмосковье)

владимир ермаков

мособлпожспас

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Выход на непрочный лед водоемов на территории Московской области после длительной оттепели может обернуться трагедией, предупреждает "Мособлпожспас". "В Подмосковье началось активное таяние снега, вызванное положительными дневными температурами, и это способствует быстрому изменению ситуации на водоемах. Лед на них стал пористым и непрочным, и выходить на него стало еще более опасно", - говорится в сообщении. Отмечается, что спасатели продолжают контролировать обстановку на водоемах, ежедневно фиксируя все опасные места, где выход на лед может обернуться трагедией. "Из-за оттепелей увеличилось количество промоин и проталин, которые образуются в дневное время суток, а ночью их затягивает льдом и это опасно. Уже сейчас можно наблюдать, что ледяной панцирь стал пористым, непрочным и быстро проламывается под механическим воздействием", - приводит пресс-служба слова начальника территориального управления №7 "Мособлпожспас" Владимира Ермакова. Он отметил, что, прежде чем выходить на лед водоема, "чтобы сократить путь или порыбачить, стоит задуматься о последствиях, ведь они могут стать трагическими и навсегда перечеркнуть будущее".

https://ria.ru/20240307/podtoplenie-1931613876.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), владимир ермаков, мособлпожспас