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В ЛДПР предложили расширить особый порядок поступления в вузы
В ЛДПР предложили расширить особый порядок поступления в вузы - РИА Новости, 08.03.2024
В ЛДПР предложили расширить особый порядок поступления в вузы
Лидер ЛДПР и кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий в Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T10:42
2024-03-08T10:42
2024-03-08T10:42
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР и кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий в Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением распространить особый порядок поступления в вузы на регионы, граничащие с зоной проведения СВО. "ЛДПР предлагает распространить особый порядок поступления в вузы на учащихся регионов, которые граничат с зоной проведения СВО и страдают от атак Украины, соответствующий запрос направил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий министру науки и высшего образования Валерию Фалькову", - говорится в сообщении. Слуцкий отметил, что школьники, оказавшиеся в особой ситуации в регионах, близких к зоне СВО, должны получать особую поддержку, поскольку в условиях стресса сложно усвоить полноценно учебный материал, а при этом нужно быть готовым к экзаменам, чтобы поступить в вуз. "Ради безопасности детей перевели на дистанционное обучение, а оно все же отличается от очной работы в классе. Учитывая ситуацию, считаем, что нужно ввести альтернативный вид поступления, поддержать белгородских, брянских школьников и других ребят из регионов, где введены ограничение из-за террористической угрозы, создать им возможности поступления в вузы", - приводят слова Слуцкого в Telegram-канале фракции ЛДПР. Особый порядок приема в вузы для детей, обучающихся в новых регионах, установлен до 2028 года, при этом, дети, которые учатся дистанционно в регионах, которые находятся вблизи зоны проведения СВО, не могут качественно подготовиться к ЕГЭ, отмечается в публикации.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, россия, украина, леонид слуцкий (политик), валерий фальков, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Украина, Леонид Слуцкий (политик), Валерий Фальков, Госдума РФ, ЛДПР
В ЛДПР предложили расширить особый порядок поступления в вузы
Слуцкий призвал расширить особый порядок поступления в вузы на другие регионы
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости.
Лидер ЛДПР и кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий в Telegram-канале
фракции ЛДПР в Госдуме обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением распространить особый порядок поступления в вузы на регионы, граничащие с зоной проведения СВО.
"ЛДПР предлагает распространить особый порядок поступления в вузы на учащихся регионов, которые граничат с зоной проведения СВО и страдают от атак Украины
, соответствующий запрос направил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий министру науки и высшего образования Валерию Фалькову", - говорится в сообщении.
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Слуцкий отметил, что школьники, оказавшиеся в особой ситуации в регионах, близких к зоне СВО, должны получать особую поддержку, поскольку в условиях стресса сложно усвоить полноценно учебный материал, а при этом нужно быть готовым к экзаменам, чтобы поступить в вуз.
"Ради безопасности детей перевели на дистанционное обучение, а оно все же отличается от очной работы в классе. Учитывая ситуацию, считаем, что нужно ввести альтернативный вид поступления, поддержать белгородских, брянских школьников и других ребят из регионов, где введены ограничение из-за террористической угрозы, создать им возможности поступления в вузы", - приводят слова Слуцкого в Telegram-канале фракции ЛДПР.
Особый порядок приема в вузы для детей, обучающихся в новых регионах, установлен до 2028 года, при этом, дети, которые учатся дистанционно в регионах, которые находятся вблизи зоны проведения СВО, не могут качественно подготовиться к ЕГЭ, отмечается в публикации.
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