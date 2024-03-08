https://ria.ru/20240308/ldpr-1931878323.html

В ЛДПР предложили расширить особый порядок поступления в вузы

В ЛДПР предложили расширить особый порядок поступления в вузы - РИА Новости, 08.03.2024

В ЛДПР предложили расширить особый порядок поступления в вузы

Лидер ЛДПР и кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий в Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T10:42

2024-03-08T10:42

2024-03-08T10:42

общество

россия

украина

леонид слуцкий (политик)

валерий фальков

госдума рф

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР и кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий в Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением распространить особый порядок поступления в вузы на регионы, граничащие с зоной проведения СВО. "ЛДПР предлагает распространить особый порядок поступления в вузы на учащихся регионов, которые граничат с зоной проведения СВО и страдают от атак Украины, соответствующий запрос направил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий министру науки и высшего образования Валерию Фалькову", - говорится в сообщении. Слуцкий отметил, что школьники, оказавшиеся в особой ситуации в регионах, близких к зоне СВО, должны получать особую поддержку, поскольку в условиях стресса сложно усвоить полноценно учебный материал, а при этом нужно быть готовым к экзаменам, чтобы поступить в вуз. "Ради безопасности детей перевели на дистанционное обучение, а оно все же отличается от очной работы в классе. Учитывая ситуацию, считаем, что нужно ввести альтернативный вид поступления, поддержать белгородских, брянских школьников и других ребят из регионов, где введены ограничение из-за террористической угрозы, создать им возможности поступления в вузы", - приводят слова Слуцкого в Telegram-канале фракции ЛДПР. Особый порядок приема в вузы для детей, обучающихся в новых регионах, установлен до 2028 года, при этом, дети, которые учатся дистанционно в регионах, которые находятся вблизи зоны проведения СВО, не могут качественно подготовиться к ЕГЭ, отмечается в публикации.

https://ria.ru/20240304/pensiya-1930928421.html

https://ria.ru/20240116/zakonoproekt-1921721809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, украина, леонид слуцкий (политик), валерий фальков, госдума рф, лдпр