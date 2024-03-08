https://ria.ru/20240308/kuleba-1931928778.html
СМИ: Зеленский хочет уволить главу МИД Украины Кулебу
СМИ: Зеленский хочет уволить главу МИД Украины Кулебу - РИА Новости, 09.03.2024
СМИ: Зеленский хочет уволить главу МИД Украины Кулебу
Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу МИД Дмитрия Кулебу, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники, близкие к офису главы государства. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-08T18:18
2024-03-08T18:18
2024-03-09T00:26
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу МИД Дмитрия Кулебу, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники, близкие к офису главы государства."К Кулебе очень много вопросов. В частности, по кандидатурам послов, предоставляемых МИДом, много претензий", — говорится в сообщении.По информации издания, в офисе президента недовольны внешнеполитическим ведомством. Наиболее вероятный кандидат на пост главы МИД — Игорь Жовква, курирующий внешнеполитическое направление, уточняется в публикации.Ранее Зеленский уволил главкома ВСУ Валерия Залужного, назначив на его место Александра Сырского. Позднее на фоне сдачи Авдеевки в ДНР и Крынок в Херсонской области он заявил, что в украинских войсках проводится аудит.
https://ria.ru/20240226/kuleba-1929485194.html
https://ria.ru/20240308/ukraina-1931915407.html
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в мире, украина, авдеевка, донецкая народная республика, владимир зеленский, дмитрий кулеба, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
СМИ: Зеленский хочет уволить главу МИД Украины Кулебу
"Страна.ua": Зеленский решил уволить главу МИД Украины Кулебу из-за претензий