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СМИ: Зеленский хочет уволить главу МИД Украины Кулебу - РИА Новости, 09.03.2024
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18:18 08.03.2024 (обновлено: 00:26 09.03.2024)
https://ria.ru/20240308/kuleba-1931928778.html
СМИ: Зеленский хочет уволить главу МИД Украины Кулебу
СМИ: Зеленский хочет уволить главу МИД Украины Кулебу - РИА Новости, 09.03.2024
СМИ: Зеленский хочет уволить главу МИД Украины Кулебу
Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу МИД Дмитрия Кулебу, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники, близкие к офису главы государства. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-08T18:18
2024-03-09T00:26
в мире
украина
авдеевка
донецкая народная республика
владимир зеленский
дмитрий кулеба
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу МИД Дмитрия Кулебу, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники, близкие к офису главы государства."К Кулебе очень много вопросов. В частности, по кандидатурам послов, предоставляемых МИДом, много претензий", — говорится в сообщении.По информации издания, в офисе президента недовольны внешнеполитическим ведомством. Наиболее вероятный кандидат на пост главы МИД — Игорь Жовква, курирующий внешнеполитическое направление, уточняется в публикации.Ранее Зеленский уволил главкома ВСУ Валерия Залужного, назначив на его место Александра Сырского. Позднее на фоне сдачи Авдеевки в ДНР и Крынок в Херсонской области он заявил, что в украинских войсках проводится аудит.
https://ria.ru/20240226/kuleba-1929485194.html
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украина
авдеевка
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в мире, украина, авдеевка, донецкая народная республика, владимир зеленский, дмитрий кулеба, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
СМИ: Зеленский хочет уволить главу МИД Украины Кулебу

"Страна.ua": Зеленский решил уволить главу МИД Украины Кулебу из-за претензий

© AP Photo / John MinchilloМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / John Minchillo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу МИД Дмитрия Кулебу, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники, близкие к офису главы государства.
"К Кулебе очень много вопросов. В частности, по кандидатурам послов, предоставляемых МИДом, много претензий", — говорится в сообщении.
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По информации издания, в офисе президента недовольны внешнеполитическим ведомством. Наиболее вероятный кандидат на пост главы МИД — Игорь Жовква, курирующий внешнеполитическое направление, уточняется в публикации.
Ранее Зеленский уволил главкома ВСУ Валерия Залужного, назначив на его место Александра Сырского. Позднее на фоне сдачи Авдеевки в ДНР и Крынок в Херсонской области он заявил, что в украинских войсках проводится аудит.
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В миреУкраинаАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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