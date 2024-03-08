https://ria.ru/20240308/krakh-1931898534.html

"Военное вмешательство": в США сделали неожиданное заявление об Украине

"Военное вмешательство": в США сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 08.03.2024

"Военное вмешательство": в США сделали неожиданное заявление об Украине

Обсуждаемый в США пакет помощи Украине не поможет Киеву избежать коллапса, пишет аналитик Марк Эпископос в статье для Responsible Statecraft. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T13:54

2024-03-08T13:54

2024-03-08T13:54

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киев

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марк эпископос

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Обсуждаемый в США пакет помощи Украине не поможет Киеву избежать коллапса, пишет аналитик Марк Эпископос в статье для Responsible Statecraft."Чего может достичь пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов в свете мрачных реалий? <…> Хотя это и не предотвратит сохраняющуюся угрозу краха, это, вероятно, даст ВСУ шанс на жизнь в ближайшие месяцы", — отметил он.Эпископос также отметил, что отсутствие финансовой помощи со стороны США не представляется единственной проблемой на Украине. В рядах ВСУ наблюдается острая нехватка личного состава, добавил он. По его мнению, Запад не в состоянии решить этот вопрос."Серьезный дефицит финансовых средств у Киева сопровождается столь же серьезной нехваткой военных —проблемой, которую Запад не может решить без прямого военного вмешательства на Украину. <…> . Ее крах впервые с начала российской спецоперации в 2022 году теперь вполне вероятен", — заключил эксперт.Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240308/nuland-1931870621.html

https://ria.ru/20240308/front-1931893460.html

украина

киев

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в мире, украина, киев, сша, марк эпископос, вооруженные силы украины