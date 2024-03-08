"Военное вмешательство": в США сделали неожиданное заявление об Украине
RS: дополнительная финансовая помощь от США не предотвратит крах Украины
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в Донецкой области
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Обсуждаемый в США пакет помощи Украине не поможет Киеву избежать коллапса, пишет аналитик Марк Эпископос в статье для Responsible Statecraft.
"Чего может достичь пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов в свете мрачных реалий? <…> Хотя это и не предотвратит сохраняющуюся угрозу краха, это, вероятно, даст ВСУ шанс на жизнь в ближайшие месяцы", — отметил он.
Эпископос также отметил, что отсутствие финансовой помощи со стороны США не представляется единственной проблемой на Украине. В рядах ВСУ наблюдается острая нехватка личного состава, добавил он. По его мнению, Запад не в состоянии решить этот вопрос.
"Серьезный дефицит финансовых средств у Киева сопровождается столь же серьезной нехваткой военных —проблемой, которую Запад не может решить без прямого военного вмешательства на Украину. <…> . Ее крах впервые с начала российской спецоперации в 2022 году теперь вполне вероятен", — заключил эксперт.
Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.