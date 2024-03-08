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В тувинском Шагонаре запустили три мобильные котельные

В тувинском Шагонаре запустили три мобильные котельные - РИА Новости, 08.03.2024

В тувинском Шагонаре запустили три мобильные котельные

Три мобильные котельные для восстановления теплоснабжения после ЧС в тувинском городе Шагонаре, запущены, сообщил в пятницу глава республики Владислав Ховалыг. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T08:43

2024-03-08T08:43

2024-03-08T10:03

шагонар

россия

владислав ховалыг

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 8 мар - РИА Новости. Три мобильные котельные для восстановления теплоснабжения после ЧС в тувинском городе Шагонаре, запущены, сообщил в пятницу глава республики Владислав Ховалыг. "Поэтапно возвращаем в Шагонар тепло. Специалисты работали всю ночь, чтобы запустить мобильные котельные установки. Три уже действуют. Остальные пять готовятся к запуску", - сообщил глава Тувы. В минувшую среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. МЧС России отправило в регион оборудование для восстановления теплоснабжения и обогрева социально значимых объектов. В четверг запустили первый котел аварийной ТЭЦ, его работой обеспечивается теплоснабжение на улицах Горная и Улуг-Хемская. Готовятся к запуску еще два, а также запускаются в работу мобильные котельные.

https://ria.ru/20240306/tets-1931390909.html

шагонар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

шагонар, россия, владислав ховалыг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия