В тувинском Шагонаре запустили три мобильные котельные
В тувинском Шагонаре после взрыва запустили три мобильные котельные
© Фото : Официальный канал Главы Республики ТываЗапуск мобильных котелен для восстановления теплоснабжения после ЧС в тувинском городе Шагонар
© Фото : Официальный канал Главы Республики Тыва
НОВОСИБИРСК, 8 мар - РИА Новости. Три мобильные котельные для восстановления теплоснабжения после ЧС в тувинском городе Шагонаре, запущены, сообщил в пятницу глава республики Владислав Ховалыг.
"Поэтапно возвращаем в Шагонар тепло. Специалисты работали всю ночь, чтобы запустить мобильные котельные установки. Три уже действуют. Остальные пять готовятся к запуску", - сообщил глава Тувы.
© Фото : Официальный канал Главы Республики ТываЗапуск мобильных котелен для восстановления теплоснабжения после ЧС в тувинском городе Шагонар
© Фото : Официальный канал Главы Республики Тыва
Запуск мобильных котелен для восстановления теплоснабжения после ЧС в тувинском городе Шагонар
В минувшую среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. МЧС России отправило в регион оборудование для восстановления теплоснабжения и обогрева социально значимых объектов. В четверг запустили первый котел аварийной ТЭЦ, его работой обеспечивается теплоснабжение на улицах Горная и Улуг-Хемская. Готовятся к запуску еще два, а также запускаются в работу мобильные котельные.