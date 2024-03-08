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В тувинском Шагонаре запустили три мобильные котельные - РИА Новости, 08.03.2024
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08:43 08.03.2024 (обновлено: 10:03 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/kotelnye-1931866158.html
В тувинском Шагонаре запустили три мобильные котельные
В тувинском Шагонаре запустили три мобильные котельные - РИА Новости, 08.03.2024
В тувинском Шагонаре запустили три мобильные котельные
Три мобильные котельные для восстановления теплоснабжения после ЧС в тувинском городе Шагонаре, запущены, сообщил в пятницу глава республики Владислав Ховалыг. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T08:43
2024-03-08T10:03
шагонар
россия
владислав ховалыг
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 8 мар - РИА Новости. Три мобильные котельные для восстановления теплоснабжения после ЧС в тувинском городе Шагонаре, запущены, сообщил в пятницу глава республики Владислав Ховалыг. "Поэтапно возвращаем в Шагонар тепло. Специалисты работали всю ночь, чтобы запустить мобильные котельные установки. Три уже действуют. Остальные пять готовятся к запуску", - сообщил глава Тувы. В минувшую среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. МЧС России отправило в регион оборудование для восстановления теплоснабжения и обогрева социально значимых объектов. В четверг запустили первый котел аварийной ТЭЦ, его работой обеспечивается теплоснабжение на улицах Горная и Улуг-Хемская. Готовятся к запуску еще два, а также запускаются в работу мобильные котельные.
https://ria.ru/20240306/tets-1931390909.html
шагонар
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шагонар, россия, владислав ховалыг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Шагонар, Россия, Владислав Ховалыг, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В тувинском Шагонаре запустили три мобильные котельные

В тувинском Шагонаре после взрыва запустили три мобильные котельные

© Фото : Официальный канал Главы Республики ТываЗапуск мобильных котелен для восстановления теплоснабжения после ЧС в тувинском городе Шагонар
Запуск мобильных котелен для восстановления теплоснабжения после ЧС в тувинском городе Шагонар - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© Фото : Официальный канал Главы Республики Тыва
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НОВОСИБИРСК, 8 мар - РИА Новости. Три мобильные котельные для восстановления теплоснабжения после ЧС в тувинском городе Шагонаре, запущены, сообщил в пятницу глава республики Владислав Ховалыг.
"Поэтапно возвращаем в Шагонар тепло. Специалисты работали всю ночь, чтобы запустить мобильные котельные установки. Три уже действуют. Остальные пять готовятся к запуску", - сообщил глава Тувы.
© Фото : Официальный канал Главы Республики ТываЗапуск мобильных котелен для восстановления теплоснабжения после ЧС в тувинском городе Шагонар
Запуск мобильных котелен для восстановления теплоснабжения после ЧС в тувинском городе Шагонар - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© Фото : Официальный канал Главы Республики Тыва
Запуск мобильных котелен для восстановления теплоснабжения после ЧС в тувинском городе Шагонар
В минувшую среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. МЧС России отправило в регион оборудование для восстановления теплоснабжения и обогрева социально значимых объектов. В четверг запустили первый котел аварийной ТЭЦ, его работой обеспечивается теплоснабжение на улицах Горная и Улуг-Хемская. Готовятся к запуску еще два, а также запускаются в работу мобильные котельные.
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