https://ria.ru/20240308/kitay-1931888154.html

Пекин против ограничения Вашингтоном права Китая на развитие

Пекин против ограничения Вашингтоном права Китая на развитие - РИА Новости, 08.03.2024

Пекин против ограничения Вашингтоном права Китая на развитие

Китай против ограничения США законного права Китая на развитие под лозунгом конкуренции, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T12:10

2024-03-08T12:10

2024-03-08T12:10

китай

пекин

сша

мао нин

джо байден

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/53/1508705346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c88763750f7073ecc220a9b84423231d.jpg

ПЕКИН, 8 мар - РИА Новости. Китай против ограничения США законного права Китая на развитие под лозунгом конкуренции, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Мы выступаем против определения китайско-американских отношений как конкуренции, против нападок и очернения Китая, против ограничения американской стороной законного права Китая на развитие под лозунгом конкуренции", - сказала Мао Нин, отвечая на вопрос о том, чью риторику по отношению к Китаю китайская сторона считает более жесткой - нынешнего президента США Джо Байдена или экс-президента Дональда Трампа. Она подчеркнула, что Китай и США не должны в своих отношениях руководствоваться принципами, при которых один выигрывает, а другой проигрывает, или принципами игры с нулевой суммой, "где один процветает, а другой слабеет".

https://ria.ru/20240307/kitay-1931620650.html

китай

пекин

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, пекин, сша, мао нин, джо байден, дональд трамп, в мире