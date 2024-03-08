https://ria.ru/20240308/kitay-1931888154.html
Пекин против ограничения Вашингтоном права Китая на развитие
Пекин против ограничения Вашингтоном права Китая на развитие - РИА Новости, 08.03.2024
Пекин против ограничения Вашингтоном права Китая на развитие
Китай против ограничения США законного права Китая на развитие под лозунгом конкуренции, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T12:10
2024-03-08T12:10
2024-03-08T12:10
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ПЕКИН, 8 мар - РИА Новости. Китай против ограничения США законного права Китая на развитие под лозунгом конкуренции, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Мы выступаем против определения китайско-американских отношений как конкуренции, против нападок и очернения Китая, против ограничения американской стороной законного права Китая на развитие под лозунгом конкуренции", - сказала Мао Нин, отвечая на вопрос о том, чью риторику по отношению к Китаю китайская сторона считает более жесткой - нынешнего президента США Джо Байдена или экс-президента Дональда Трампа. Она подчеркнула, что Китай и США не должны в своих отношениях руководствоваться принципами, при которых один выигрывает, а другой проигрывает, или принципами игры с нулевой суммой, "где один процветает, а другой слабеет".
https://ria.ru/20240307/kitay-1931620650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пекин против ограничения Вашингтоном права Китая на развитие
МИД Китая: Пекин против ограничения Вашингтоном права Китая на развитие