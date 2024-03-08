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Глава Химок Волошин на концерте поздравил жительниц с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2024
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11:49 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/khimki-1931885458.html
Глава Химок Волошин на концерте поздравил жительниц с 8 Марта
Глава Химок Волошин на концерте поздравил жительниц с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2024
Глава Химок Волошин на концерте поздравил жительниц с 8 Марта
Праздничный концерт в честь 8 Марта прошел в театре "Наш Дом" в Химках, жительниц округа поздравили глава Химок Дмитрий Волошин и председатель Совета депутатов... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T11:49
2024-03-08T11:49
химки
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
стас пьеха
празднование 8 марта
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Праздничный концерт в честь 8 Марта прошел в театре "Наш Дом" в Химках, жительниц округа поздравили глава Химок Дмитрий Волошин и председатель Совета депутатов муниципалитета Сергей Малиновский, сообщает пресс-служба администрации округа.Среди собравшихся в зале - семьи военнослужащих, общественные деятели, волонтеры, которые принимают активное участие в жизни округа."Дорогие наши женщины! Пусть сбываются самые смелые и сумасшедшие желания, которые сделают вас счастливыми! Пусть дома всегда царит тепло и уют, пусть близкие и родные всегда будут рядом, а жизнь будет полна радости. Будьте любимы, любите, вдохновляя своих родных и близких", — приводятся в сообщении слова Волошина.По данным пресс-службы, отдельно глава обратился к женщинам, которые служат в рядах Вооруженных Сил, обеспечивают работу тыла, а также к женам бойцов СВО. Волошин отметил, что "любовь и забота семей - лучшая поддержка и мотивация для защитников Отечества".Всем присутствующим в зале женщинам подарили букеты из тюльпанов. Кроме того, для химчанок выступил певец Стас Пьеха.
https://ria.ru/20240308/sobyanin-1931871434.html
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химки
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химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки), стас пьеха, празднование 8 марта, московская область (подмосковье)
Химки, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Стас Пьеха, Празднование 8 марта, Московская область (Подмосковье)

Глава Химок Волошин на концерте поздравил жительниц с 8 Марта

© Администрация г.о. ХимкиГлава Химок Дмитрий Волошин в театре "Наш Дом" поздравил жительниц с 8 Марта
Глава Химок Дмитрий Волошин в театре Наш Дом поздравил жительниц с 8 Марта
© Администрация г.о. Химки
Глава Химок Дмитрий Волошин в театре "Наш Дом" поздравил жительниц с 8 Марта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Праздничный концерт в честь 8 Марта прошел в театре "Наш Дом" в Химках, жительниц округа поздравили глава Химок Дмитрий Волошин и председатель Совета депутатов муниципалитета Сергей Малиновский, сообщает пресс-служба администрации округа.
Среди собравшихся в зале - семьи военнослужащих, общественные деятели, волонтеры, которые принимают активное участие в жизни округа.
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"Дорогие наши женщины! Пусть сбываются самые смелые и сумасшедшие желания, которые сделают вас счастливыми! Пусть дома всегда царит тепло и уют, пусть близкие и родные всегда будут рядом, а жизнь будет полна радости. Будьте любимы, любите, вдохновляя своих родных и близких", — приводятся в сообщении слова Волошина.
По данным пресс-службы, отдельно глава обратился к женщинам, которые служат в рядах Вооруженных Сил, обеспечивают работу тыла, а также к женам бойцов СВО. Волошин отметил, что "любовь и забота семей - лучшая поддержка и мотивация для защитников Отечества".
Всем присутствующим в зале женщинам подарили букеты из тюльпанов. Кроме того, для химчанок выступил певец Стас Пьеха.
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ХимкиДмитрий Волошин (глава городского округа Химки)Стас ПьехаПразднование 8 мартаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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