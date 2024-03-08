https://ria.ru/20240308/khimki-1931885458.html
Глава Химок Волошин на концерте поздравил жительниц с 8 Марта
Глава Химок Волошин на концерте поздравил жительниц с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2024
Глава Химок Волошин на концерте поздравил жительниц с 8 Марта
Праздничный концерт в честь 8 Марта прошел в театре "Наш Дом" в Химках, жительниц округа поздравили глава Химок Дмитрий Волошин и председатель Совета депутатов... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T11:49
2024-03-08T11:49
2024-03-08T11:49
химки
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
стас пьеха
празднование 8 марта
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931884876_0:243:3071:1970_1920x0_80_0_0_74ee8ce50895271e8fe491864279a40d.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Праздничный концерт в честь 8 Марта прошел в театре "Наш Дом" в Химках, жительниц округа поздравили глава Химок Дмитрий Волошин и председатель Совета депутатов муниципалитета Сергей Малиновский, сообщает пресс-служба администрации округа.Среди собравшихся в зале - семьи военнослужащих, общественные деятели, волонтеры, которые принимают активное участие в жизни округа."Дорогие наши женщины! Пусть сбываются самые смелые и сумасшедшие желания, которые сделают вас счастливыми! Пусть дома всегда царит тепло и уют, пусть близкие и родные всегда будут рядом, а жизнь будет полна радости. Будьте любимы, любите, вдохновляя своих родных и близких", — приводятся в сообщении слова Волошина.По данным пресс-службы, отдельно глава обратился к женщинам, которые служат в рядах Вооруженных Сил, обеспечивают работу тыла, а также к женам бойцов СВО. Волошин отметил, что "любовь и забота семей - лучшая поддержка и мотивация для защитников Отечества".Всем присутствующим в зале женщинам подарили букеты из тюльпанов. Кроме того, для химчанок выступил певец Стас Пьеха.
https://ria.ru/20240308/sobyanin-1931871434.html
https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931844757.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки), стас пьеха, празднование 8 марта, московская область (подмосковье)
Химки, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Стас Пьеха, Празднование 8 марта, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Праздничный концерт в честь 8 Марта прошел в театре "Наш Дом" в Химках, жительниц округа поздравили глава Химок Дмитрий Волошин и председатель Совета депутатов муниципалитета Сергей Малиновский, сообщает пресс-служба администрации округа.
Среди собравшихся в зале - семьи военнослужащих, общественные деятели, волонтеры, которые принимают активное участие в жизни округа.
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"Дорогие наши женщины! Пусть сбываются самые смелые и сумасшедшие желания, которые сделают вас счастливыми! Пусть дома всегда царит тепло и уют, пусть близкие и родные всегда будут рядом, а жизнь будет полна радости. Будьте любимы, любите, вдохновляя своих родных и близких", — приводятся в сообщении слова Волошина.
По данным пресс-службы, отдельно глава обратился к женщинам, которые служат в рядах Вооруженных Сил, обеспечивают работу тыла, а также к женам бойцов СВО. Волошин отметил, что "любовь и забота семей - лучшая поддержка и мотивация для защитников Отечества".
Всем присутствующим в зале женщинам подарили букеты из тюльпанов. Кроме того, для химчанок выступил певец Стас Пьеха
.
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