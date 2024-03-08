https://ria.ru/20240308/khimki-1931885458.html

Глава Химок Волошин на концерте поздравил жительниц с 8 Марта

Глава Химок Волошин на концерте поздравил жительниц с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2024

Глава Химок Волошин на концерте поздравил жительниц с 8 Марта

Праздничный концерт в честь 8 Марта прошел в театре "Наш Дом" в Химках, жительниц округа поздравили глава Химок Дмитрий Волошин и председатель Совета депутатов... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T11:49

2024-03-08T11:49

2024-03-08T11:49

химки

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

стас пьеха

празднование 8 марта

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Праздничный концерт в честь 8 Марта прошел в театре "Наш Дом" в Химках, жительниц округа поздравили глава Химок Дмитрий Волошин и председатель Совета депутатов муниципалитета Сергей Малиновский, сообщает пресс-служба администрации округа.Среди собравшихся в зале - семьи военнослужащих, общественные деятели, волонтеры, которые принимают активное участие в жизни округа."Дорогие наши женщины! Пусть сбываются самые смелые и сумасшедшие желания, которые сделают вас счастливыми! Пусть дома всегда царит тепло и уют, пусть близкие и родные всегда будут рядом, а жизнь будет полна радости. Будьте любимы, любите, вдохновляя своих родных и близких", — приводятся в сообщении слова Волошина.По данным пресс-службы, отдельно глава обратился к женщинам, которые служат в рядах Вооруженных Сил, обеспечивают работу тыла, а также к женам бойцов СВО. Волошин отметил, что "любовь и забота семей - лучшая поддержка и мотивация для защитников Отечества".Всем присутствующим в зале женщинам подарили букеты из тюльпанов. Кроме того, для химчанок выступил певец Стас Пьеха.

https://ria.ru/20240308/sobyanin-1931871434.html

https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931844757.html

химки

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки), стас пьеха, празднование 8 марта, московская область (подмосковье)