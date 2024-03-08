Канада присоединится к коалиции по развитию дронов для Украины
Канада присоединится к коалиции по развитию возможностей БПЛА на Украине
Оттава. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Министр обороны Канады Билл Блэр пообещал, что страна присоединится к коалиции по развитию дронов контактной группы по обороне Украины, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Канады.
"Для дальнейшего развития возможностей беспилотников на Украине министр Блэр пообещал, что Канада присоединится к коалиции по возможностям дронов контактной группы по обороне Украины, возглавляемой Латвией и Великобританией", - указывается в заявлении.
Отмечается, что на сегодняшний день Канада пожертвовала Украине более 100 канадских специализированных камер для дронов от местной компании L3 Wescam, а также планирует отправить более 800 дронов компании Teledyne FLIR.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.