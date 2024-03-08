https://ria.ru/20240308/kanada-1931897675.html

Канада присоединится к коалиции по развитию дронов для Украины

Канада присоединится к коалиции по развитию дронов для Украины - РИА Новости, 08.03.2024

Канада присоединится к коалиции по развитию дронов для Украины

Министр обороны Канады Билл Блэр пообещал, что страна присоединится к коалиции по развитию дронов контактной группы по обороне Украины, говорится в заявлении,... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T13:44

2024-03-08T13:44

2024-03-08T13:44

в мире

украина

сергей лавров

нато

канада

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40307/27/403072747_0:643:1356:1406_1920x0_80_0_0_80788a78fec05e3f9ef6f402cdb1371b.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Министр обороны Канады Билл Блэр пообещал, что страна присоединится к коалиции по развитию дронов контактной группы по обороне Украины, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Канады. "Для дальнейшего развития возможностей беспилотников на Украине министр Блэр пообещал, что Канада присоединится к коалиции по возможностям дронов контактной группы по обороне Украины, возглавляемой Латвией и Великобританией", - указывается в заявлении. Отмечается, что на сегодняшний день Канада пожертвовала Украине более 100 канадских специализированных камер для дронов от местной компании L3 Wescam, а также планирует отправить более 800 дронов компании Teledyne FLIR. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240305/ukraina-1931115566.html

https://ria.ru/20240224/ukraina-1929299402.html

украина

канада

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сергей лавров, нато, канада, россия