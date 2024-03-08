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Канада присоединится к коалиции по развитию дронов для Украины - РИА Новости, 08.03.2024
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13:44 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/kanada-1931897675.html
Канада присоединится к коалиции по развитию дронов для Украины
Канада присоединится к коалиции по развитию дронов для Украины - РИА Новости, 08.03.2024
Канада присоединится к коалиции по развитию дронов для Украины
Министр обороны Канады Билл Блэр пообещал, что страна присоединится к коалиции по развитию дронов контактной группы по обороне Украины, говорится в заявлении,... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T13:44
2024-03-08T13:44
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Министр обороны Канады Билл Блэр пообещал, что страна присоединится к коалиции по развитию дронов контактной группы по обороне Украины, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Канады. "Для дальнейшего развития возможностей беспилотников на Украине министр Блэр пообещал, что Канада присоединится к коалиции по возможностям дронов контактной группы по обороне Украины, возглавляемой Латвией и Великобританией", - указывается в заявлении. Отмечается, что на сегодняшний день Канада пожертвовала Украине более 100 канадских специализированных камер для дронов от местной компании L3 Wescam, а также планирует отправить более 800 дронов компании Teledyne FLIR. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240305/ukraina-1931115566.html
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в мире, украина, сергей лавров, нато, канада, россия
В мире, Украина, Сергей Лавров, НАТО, Канада, Россия
Канада присоединится к коалиции по развитию дронов для Украины

Канада присоединится к коалиции по развитию возможностей БПЛА на Украине

© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкОттава
Оттава - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Владимир Родионов
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Министр обороны Канады Билл Блэр пообещал, что страна присоединится к коалиции по развитию дронов контактной группы по обороне Украины, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Канады.
"Для дальнейшего развития возможностей беспилотников на Украине министр Блэр пообещал, что Канада присоединится к коалиции по возможностям дронов контактной группы по обороне Украины, возглавляемой Латвией и Великобританией", - указывается в заявлении.
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Отмечается, что на сегодняшний день Канада пожертвовала Украине более 100 канадских специализированных камер для дронов от местной компании L3 Wescam, а также планирует отправить более 800 дронов компании Teledyne FLIR.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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