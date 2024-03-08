https://ria.ru/20240308/iran-1931913724.html

Иран призвал исключить Израиль из комиссии ООН по положению женщин

Иран призвал исключить Израиль из комиссии ООН по положению женщин - РИА Новости, 08.03.2024

Иран призвал исключить Израиль из комиссии ООН по положению женщин

Исключение Израиля из комиссии ООН по положению женщин является мировым требованием из-за убийства израильским режимом женщин и морения голодом гражданского... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T15:50

2024-03-08T15:50

2024-03-08T15:50

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ТЕГЕРАН, 8 мар – РИА Новости. Исключение Израиля из комиссии ООН по положению женщин является мировым требованием из-за убийства израильским режимом женщин и морения голодом гражданского населения, написал на своей странице в соцсети Х официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. Ранее в пятницу агентство IRNА сообщило, что представительство Ирана при ООН в Нью-Йорке накануне Международного женского дня призвало лишить Израиль членства в комиссии ООН по положению женщин, обвинив эту страну в гибели более 9 тысяч палестинских женщин в ходе продолжающегося с начала октября обострения палестино-израильского конфликта. "Глобальным требованием является исключение узурпаторского израильского режима из Комиссии ООН по положению женщин из-за убийства тысяч женщин и совершения преступлений против человечности путем организованного (замаривания - ред.) голодом гражданского населения, особенно женщин и детей, и причинения острой душевной и психологической боли матерям из-за медленной смерти их детей", - написал Канаани. Представитель иранского МИДа отметил в своем сообщении, что "Восьмое марта и Международный женский день не должны превращаться в возможность для подлых и низких высказываний ряда лживых претендентов на защиту прав женщин, которые, придерживаясь инструментального взгляда на женщин, оставили за собой черный послужной список нарушения их человеческих, культурных и социальных прав". Канаани подчеркнул, что в этом году Международный женский день "храбрым женщинам и матерям невинных палестинских девочек" и должен стать возможностью для осуждения на мировом уровне действий Израиля. Международный суд ООН в Гааге 26 января вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в секторе Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. Суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 71 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240125/izrail-1923321046.html

https://ria.ru/20240308/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, юар, владимир путин, оон, хамас