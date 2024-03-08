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Россия защищает свои интересы на Украине, заявили в парламенте Словакии - РИА Новости, 08.03.2024
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20:08 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/interesy-1931943219.html
Россия защищает свои интересы на Украине, заявили в парламенте Словакии
Россия защищает свои интересы на Украине, заявили в парламенте Словакии - РИА Новости, 08.03.2024
Россия защищает свои интересы на Украине, заявили в парламенте Словакии
Россия на Украине защищает свои интересы и не является агрессором, считает вице-спикер парламента Словакии и один из кандидатов в президенты республики Андрей... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T20:08
2024-03-08T20:08
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БРАТИСЛАВА, 8 мар - РИА Новости. Россия на Украине защищает свои интересы и не является агрессором, считает вице-спикер парламента Словакии и один из кандидатов в президенты республики Андрей Данко. "Встать на сторону Украины - это не решение конфликта, это лишь эскалация напряженности. Для меня решение - это демилитаризованная зона между Россией и Украиной, как на Кипре… Россия не агрессор, Россия защищает свои интересы", - сказал Данко в эфире радио "Словакия" в пятницу. Данко отметил, что "жизнь не является черно-белой". "К этому приложили руку все: и украинцы, которые не справились с подходом к русскому национальному меньшинству… потом случилась ситуация 24 февраля, когда Россия пришла с чувством помощи своему народу. Мы эту проблему не решим, я отвергаю споры о том, кто хороший, а кто плохой, отвергаю поставки оружия туда", - сказал Данко. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.
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в мире, россия, украина, словакия, роберт фицо, андрей данко, нато
В мире, Россия, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Андрей Данко, НАТО
Россия защищает свои интересы на Украине, заявили в парламенте Словакии

Замглавы парламента Словакии: Россия защищает свои интересы на Украине

© AP Photo / Petr David JosekЗдание парламента Словакии в Братиславе
Здание парламента Словакии в Братиславе - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Здание парламента Словакии в Братиславе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 8 мар - РИА Новости. Россия на Украине защищает свои интересы и не является агрессором, считает вице-спикер парламента Словакии и один из кандидатов в президенты республики Андрей Данко.
«
"Встать на сторону Украины - это не решение конфликта, это лишь эскалация напряженности. Для меня решение - это демилитаризованная зона между Россией и Украиной, как на Кипре… Россия не агрессор, Россия защищает свои интересы", - сказал Данко в эфире радио "Словакия" в пятницу.
Данко отметил, что "жизнь не является черно-белой". "К этому приложили руку все: и украинцы, которые не справились с подходом к русскому национальному меньшинству… потом случилась ситуация 24 февраля, когда Россия пришла с чувством помощи своему народу. Мы эту проблему не решим, я отвергаю споры о том, кто хороший, а кто плохой, отвергаю поставки оружия туда", - сказал Данко.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.
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