https://ria.ru/20240308/interesy-1931943219.html
Россия защищает свои интересы на Украине, заявили в парламенте Словакии
Россия защищает свои интересы на Украине, заявили в парламенте Словакии - РИА Новости, 08.03.2024
Россия защищает свои интересы на Украине, заявили в парламенте Словакии
Россия на Украине защищает свои интересы и не является агрессором, считает вице-спикер парламента Словакии и один из кандидатов в президенты республики Андрей... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T20:08
2024-03-08T20:08
2024-03-08T20:08
в мире
россия
украина
словакия
роберт фицо
андрей данко
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920726337_0:269:3164:2048_1920x0_80_0_0_382d2198873b80d2d6e55b8c59f91643.jpg
БРАТИСЛАВА, 8 мар - РИА Новости. Россия на Украине защищает свои интересы и не является агрессором, считает вице-спикер парламента Словакии и один из кандидатов в президенты республики Андрей Данко. "Встать на сторону Украины - это не решение конфликта, это лишь эскалация напряженности. Для меня решение - это демилитаризованная зона между Россией и Украиной, как на Кипре… Россия не агрессор, Россия защищает свои интересы", - сказал Данко в эфире радио "Словакия" в пятницу. Данко отметил, что "жизнь не является черно-белой". "К этому приложили руку все: и украинцы, которые не справились с подходом к русскому национальному меньшинству… потом случилась ситуация 24 февраля, когда Россия пришла с чувством помощи своему народу. Мы эту проблему не решим, я отвергаю споры о том, кто хороший, а кто плохой, отвергаю поставки оружия туда", - сказал Данко. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.
https://ria.ru/20240308/ukraina-1931915407.html
россия
украина
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920726337_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_9385785dedb2a038cd968ff0dfed2ac8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, словакия, роберт фицо, андрей данко, нато
В мире, Россия, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Андрей Данко, НАТО
Россия защищает свои интересы на Украине, заявили в парламенте Словакии
Замглавы парламента Словакии: Россия защищает свои интересы на Украине