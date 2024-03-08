https://ria.ru/20240308/interesy-1931943219.html

Россия защищает свои интересы на Украине, заявили в парламенте Словакии

Россия защищает свои интересы на Украине, заявили в парламенте Словакии - РИА Новости, 08.03.2024

Россия защищает свои интересы на Украине, заявили в парламенте Словакии

Россия на Украине защищает свои интересы и не является агрессором, считает вице-спикер парламента Словакии и один из кандидатов в президенты республики Андрей... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T20:08

2024-03-08T20:08

2024-03-08T20:08

в мире

россия

украина

словакия

роберт фицо

андрей данко

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920726337_0:269:3164:2048_1920x0_80_0_0_382d2198873b80d2d6e55b8c59f91643.jpg

БРАТИСЛАВА, 8 мар - РИА Новости. Россия на Украине защищает свои интересы и не является агрессором, считает вице-спикер парламента Словакии и один из кандидатов в президенты республики Андрей Данко. "Встать на сторону Украины - это не решение конфликта, это лишь эскалация напряженности. Для меня решение - это демилитаризованная зона между Россией и Украиной, как на Кипре… Россия не агрессор, Россия защищает свои интересы", - сказал Данко в эфире радио "Словакия" в пятницу. Данко отметил, что "жизнь не является черно-белой". "К этому приложили руку все: и украинцы, которые не справились с подходом к русскому национальному меньшинству… потом случилась ситуация 24 февраля, когда Россия пришла с чувством помощи своему народу. Мы эту проблему не решим, я отвергаю споры о том, кто хороший, а кто плохой, отвергаю поставки оружия туда", - сказал Данко. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.

https://ria.ru/20240308/ukraina-1931915407.html

россия

украина

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, словакия, роберт фицо, андрей данко, нато