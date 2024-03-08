https://ria.ru/20240308/indiya-1931901475.html

В Индии запустят летающее такси

В Индии запустят летающее такси - РИА Новости, 08.03.2024

В Индии запустят летающее такси

Первое в Индии воздушное такси e200 совершит дебютный полет через 7-8 месяцев, начав тем самым новую эру городской мобильности не только в Индии, но и по всему... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T14:21

2024-03-08T14:21

2024-03-08T14:21

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мар – РИА Новости. Первое в Индии воздушное такси e200 совершит дебютный полет через 7-8 месяцев, начав тем самым новую эру городской мобильности не только в Индии, но и по всему миру, заявил основатель компании ePlane Сатья Чакраварти изданию News18. В рамках индийского проекта создания воздушного такси была поставлена задача преодолеть серьезные технические и логистические проблемы и создать компактный и эффективный вид аэротакси, способный преодолевать сложности городских ландшафтов Индии. "Нам пришлось сделать аэротакси очень компактным, чтобы оно могло приземляться в ограниченном пространстве и летать в переполненном другими объектами воздушном пространстве Индии. Мы хотим преодолевать короткие расстояния несколько раз, прежде чем зарядить аккумулятор", - рассказал Чакраварти. По его словам, несмотря на сложности, компания ePlane добилась значительных результатов в создании аэротакси, включая успешные испытательные полеты прототипа e50. Подробно описывая функции безопасности e200, Чакраварти выделил несколько уровней спасательных систем, направленных на защиту пассажиров в различных сценариях, включая парашюты и надувные лодки для обеспечения мягкой посадки в случае чрезвычайной ситуации. Кроме того, аэротакси способно сохранять подъемную силу и устойчивость даже в неблагоприятных условиях. По предположению основателя компании стоимость услуг воздушного такси будет всего вдвое выше чем у традиционных сервисов такси, таких как Uber. Что касается выхода проекта за пределы Индии, глава ePlane также предсказал глобальный резонанс технологии e200, назвав ее доступность и удобство эксплуатации конкурентными преимуществами на международных рынках. Разработкой воздушного такси также занимались компании Airbus, Intel, Lilium Aviation, Uber, стартапы Google - Zee.Aero и Kitty Hawk, а также резидент российского технопарка "Сколково" - стартап Bartini.

https://ria.ru/20240119/indiya-1918347589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, индия, uber, airbus, google, в мире