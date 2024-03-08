https://ria.ru/20240308/gutsul-1931929431.html

Шор объяснил, почему Гуцул не включают в состав правительства Молдавии

Шор объяснил, почему Гуцул не включают в состав правительства Молдавии - РИА Новости, 08.03.2024

Шор объяснил, почему Гуцул не включают в состав правительства Молдавии

Молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил в Telegram-канале, что власти Молдавии пугают главу Гагаузии Евгению Гуцул уголовным преследованием, поскольку... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T18:31

2024-03-08T18:31

2024-03-08T18:32

молдавия

гагаузия

евгения гуцул

илан шор

валентина матвиенко

таможенный союз

совет федерации рф

россия

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КИШИНЕВ, 8 мар - РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил в Telegram-канале, что власти Молдавии пугают главу Гагаузии Евгению Гуцул уголовным преследованием, поскольку видят, как ее поддерживают жители региона. Восьмого марта Гуцул вернулась из России, где с прошлой пятницы находилась с рабочим визитом. В РФ у нее прошли встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, другими представителями власти. Кроме того, она приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством регионов России, с которыми у Гагаузии уже действуют соглашения о партнерстве. Гуцул отмечала, что намерена расширить экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью. Глава Гагаузии сообщила также, что на полях Всемирного фестиваля молодежи обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии. "Около тысячи человек пришли в аэропорт встретить ее, поддержать, поздравить с 8 Марта. Потому что знают Евгению как искреннего и порядочного политика и человека. Власти видят, что ее поддерживает народ. Потому и пугают уголовным преследованием, потому и не включают ее в состав правительства, как того требует закон", - написал Шор.Он отметил, что несмотря на давление центральных властей, Гуцул вернулась в Кишинев из России. "Вернулась, потому что ей нечего бояться, потому что все, что она делает, — во благо гагаузского народа", - подчеркнул Шор. В кишиневском аэропорту на выходе из зала прилета Гуцул встречали родственники и соратники, некоторые - с цветами. Из аэропорта глава Гагаузии вышла беспрепятственно, обошлось без задержаний. После выборов главы Гагаузии власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. КС признал эти поправки незаконными, но парламент готов повторно принять соответствующий закон. Кроме того, президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240308/gutsul-1931920385.html

молдавия

гагаузия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Гуцул после прилета в Кишинев: Россия не враг Молдавии Гуцул после прилета в Кишинев заявила, что Россия не враг Молдавии, нужно дружить по всем направлениям 2024-03-08T18:31 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, гагаузия, евгения гуцул, илан шор, валентина матвиенко, таможенный союз, совет федерации рф, россия