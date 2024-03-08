https://ria.ru/20240308/gumpomosch-1931960435.html

Власти сектора Газа раскритиковали сброс гуманитарной помощи с самолетов

Власти сектора Газа раскритиковали сброс гуманитарной помощи с самолетов - РИА Новости, 08.03.2024

Власти сектора Газа раскритиковали сброс гуманитарной помощи с самолетов

Власти сектора Газа подвергли критике сброс гуманитарной помощи с самолетов после гибели пяти человек, призвав открыть погранпереходы для ее доставки. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T23:26

2024-03-08T23:26

2024-03-08T23:26

в мире

израиль

россия

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ТУНИС, 8 мар - РИА Новости. Власти сектора Газа подвергли критике сброс гуманитарной помощи с самолетов после гибели пяти человек, призвав открыть погранпереходы для ее доставки. В пятницу стало известно, что контейнеры с гуманитарной помощью, сбрасываемые в последнее время с самолетов над сектором Газа, упали на один из жилых домов на севере анклава на крыше которого находились люди. По данным СМИ, парашют с грузом из-за технической неисправностей не раскрылся. Пять человек, которые находились на крыше здания погибли, еще несколько получили ранения. При этом представитель Пентагона опроверг РИА Новости информацию СМИ о гибели людей в ходе сброса с воздуха американской гумпомощи в Газе. "Операции по сбросу гуманитарной помощи таким образом являют собой показной и пропагандистский характер, а не гуманитарный и практический. Произошло сегодня именно то, о чем мы ранее предупреждали, что они (сбросы гумпомощи с воздуха) представляют смертельную угрозу для жизни граждан в секторе Газа", - говорится в заявлении медиаофиса администрации анклава. По данным медиаофиса администрации, контролируемой палестинским движением ХАМАС, свыше двух миллионов жителей сектора Газа в настоящий момент "страдают от острой нехватки продовольствия, воды, лекарств и жилья". "Мы призываем все страны свободного мира оказать давление на оккупантов (Израиль), чтобы остановить геноцидную войну и этнические чистки, которые они проводят против нашего палестинского народа…а также немедленно остановить голод, пока не стало слишком поздно, и доставить помощь через наземные переходы", - говорится в заявлении. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 71 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240308/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240308/gibel-1931957365.html

https://ria.ru/20240212/gaza-1926871558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году