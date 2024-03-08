https://ria.ru/20240308/germany-1931837287.html

Призрак 1945-го: Германия хочет мириться с Россией

Призрак 1945-го: Германия хочет мириться с Россией - РИА Новости, 08.03.2024

Призрак 1945-го: Германия хочет мириться с Россией

Недавнюю натовскую "конференцию по безопасности" в Мюнхене омрачило не только освобождение российскими войсками Авдеевки (как раз к занавесу шабаша), но и... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T08:00

2024-03-08T08:00

2024-03-08T08:04

аналитика

украина

россия

германия

олаф шольц

нато

евросоюз

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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Недавнюю натовскую "конференцию по безопасности" в Мюнхене омрачило не только освобождение российскими войсками Авдеевки (как раз к занавесу шабаша), но и скандал в почтенном семействе: внезапно воинственный Макрон публично оскорбил немецкого канцлера Шольца и обвинил того в трусости в отношении России и предательстве Украины.Давняя личная неприязнь между Макроном и Шольцем тут ни при чем.Французский президент просто озвучил давно копившееся негодование атлантическо-брюссельского обкома по поводу того, что поставленный "смотрящим" за Европой Шольц больше заботится о безопасности своей страны и своем политическом будущем, чем о шансе раз и навсегда всем демократическим миром покончить с русским медведем.Устыдить Шольца в Мюнхене не удалось, и на него спустили всех собак, называя "главной проблемой для Украины", "неправильным человеком на неправильном месте в неправильное время", "источником раздражения союзников" и прочими нелестными терминами.И это притом что по объему военной помощи Украине Германия стоит в Европе с отрывом на первом месте, а в НАТО — на втором после США. Мало того, именно Олаф Шольц неустанно укоряет своих неблагодарных союзников в том, что они делают меньше, чем могут и должны.Так чем же настолько не угодил бойцовским петухам канцлер Германии Шольц?Завесу над этой странностью раскрывает свежая публикация во влиятельном издании Politico под названием "У нелогичной позиции Германии по Украине есть причина".По версии аналитиков издания, Олаф Шольц — предатель Европы, который играет в свою игру.Грехи Шольца перед "золотым миллиардом" велики и отвратительны. Во-первых, Шольц категорически отказался отправлять на Украину ракеты "Таурус", которые могут достигать Москвы, мотивируя это тем, что украинцам доверять эти ракеты нельзя, а для их боевого применения потребуются немецкие солдаты на Украине, чего он допустить не может. Во-вторых, Шольц первым дал публичный отлуп тому же Макрону, который заявил о возможной отправке войск НАТО на Украину. На встрече с избирателями в конце февраля в Дрездене немецкий канцлер заявил, что на Украине не будет ни ноги, ни руки, ни прочих частей тела немецкого солдата, что было встречено овациями. В-третьих, Шольц подставил британцев и французов: он публично сказал, что ударными комплексами из этих стран на Украине непосредственно управляют военные специалисты из Великобритании и Франции, и это было расценено союзниками как раскрытие военной тайны и предательство (на самом же деле он просто подстелил себе соломки — если что, это не немцы!). В-четвертых, Шольца обвинили, что он до дрожи боится России и ему везде мерещатся красные линии, которых, по мнению Макрона, "уже нет". И главное — ему поставили в вину, что он-де мечтает войти в историю как "канцлер мира", то есть он хочет поскорее завершить конфликт на Украине на любых условиях.Тут надо сделать маленькую оговорку.Олаф Шольц — не друг России. Если бы Россия превратилась в радиоактивную пыль, но при этом он сам и Германия не пострадали — он бы даже не оторвался от утреннего баварского с ливерной колбасой. Дело в том, что в нынешнем западном истеблишменте Шольц просто на один миллиметр более рассудительный и имеет чуть больше чувства самосохранения.В отличие от своих отмороженных коллег, Шольц думает чуть наперед: скоро выборы, а дела у него на внутреннем фронте на фоне разрыва отношений с Россией, мягко говоря, не очень. Прогноз ВВП на 2024 год снизился с 0,7 до 0,2 процента. По сравнению с 2021-м цены на отопление, электроэнергию и топливо выросли минимум на 41 процент. Страну потрясают забастовки. Растет число банкротств предприятий, а уровень жизни немцев падает.И единственная тема, где Шольца поддерживает население, — условно сдержанная политика Германии на Украине. С учетом того, что в Восточной Германии уже главной партией стала "Альтернатива для Германии", 71 процент немцев против углубления роли Германии в конфликте, 72 — против отправки немецких солдат на Украину, а 60 — категорически против отправки "Таурусов" в зону конфликта, Шольц рисковать своим политическим будущим не будет.Шольц с самого начала понимал, что Россию военным способом победить невозможно. Притом что в итоге не мытьем, так катаньем его заставили раскошелиться и начать поставлять Украине оружие, он все же использовал любую возможность и повод, чтобы поднять тему мирных переговоров. Он неоднократно говорил об этом и в 2022 году, и в 2023-м.Шольц дошел до того, что он в свое время даже предлагал Украине взятку за отказ от членства в НАТО в виде членства в ЕС со всевозможными плюшками, инвестициями и прочими кисельными берегами.И да, он боится России. Вернее, не России как таковой, а того, что Россия может сделать с Германией и Европой, если ее припрут к стене. Шольца обвиняют в том, что у него в крови страх перед русскими, — и это хорошо. Недавний скандал с записью офицеров бундесвера, планировавших атаку на Крымский мост, парадоксально сыграл на руку Шольцу — как доказательство перед русскими, что за этим планом стоял не он.Сейчас Шольц, маленький человек на повороте мировой истории, с нетерпением ждет исхода выборов в США, то есть президентства Трампа. Шансы на избрание Трампа, который хочет (на словах) закончить конфликт на Украине, высоки, и чутье подсказывает Шольцу, что лучше заранее купить билет на правильный поезд.И Шольц очень надеется, что ему удастся повторить исторический успех немецкого канцлера Вилли Брандта, которого окрестили Friedenskanzler — "канцлером мира". По сведениям от информированных источников, Шольц мечтает быть "брокером" между Россией и Украиной, чтобы обеспечить безопасность и выживание Германии любой ценой, включая мир с Россией на ее условиях.Шансы у него есть, как есть и союзники. Один из функционеров партии Шольца SPD, Аксель Шафер, в недавнем интервью заявил: "Мы собираемся сказать избирателям, что SPD — это партия мира. И у нас есть канцлер мира".Что касается России, то нам все равно, что движет западными "миротворцами" — страх, наивность или корысть. От переговоров о мире мы не отказывались с первого дня СВО, не отказываемся и сейчас.Но условия этого мира без России уже не сможет определить никто.

https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html

https://ria.ru/20240229/voyna-1930098097.html

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-08T08:00 true PT16M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, украина, россия, германия, олаф шольц, нато, евросоюз, разговор немецких военных об атаке на крымский мост