https://ria.ru/20240308/germaniya-1931869451.html

Бундесвер подводит и НАТО, и народ Германии, заявил экс-разведчик США

Бундесвер подводит и НАТО, и народ Германии, заявил экс-разведчик США - РИА Новости, 08.03.2024

Бундесвер подводит и НАТО, и народ Германии, заявил экс-разведчик США

Бундесвер подводит США и НАТО, обсуждая атаку по российской территории, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T09:22

2024-03-08T09:22

2024-03-08T09:22

в мире

германия

украина

сша

олаф шольц

скотт риттер

маргарита симоньян

нато

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Бундесвер подводит США и НАТО, обсуждая атаку по российской территории, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, комментируя опубликованную 1 марта запись разговора немецких офицеров о возможных ударах по Крымскому мосту. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. При этом ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине. "Это история о том, как европейские страны и НАТО угрожают национальной безопасности США… Я должен напомнить людям, что парламент Германии не раз, а дважды подавляющим большинством отклонил идею передачи крылатых ракет Taurus со стороны Германии Украине", - сказал Риттер, при этом добавив, что в бундесвере есть офицеры, которые пытаются действовать в обход минобороны ФРГ, канцлера Шольца и парламента страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.

https://ria.ru/20240304/germaniya-1930957985.html

https://ria.ru/20240304/pushkov-1930911323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, украина, сша, олаф шольц, скотт риттер, маргарита симоньян, нато, бундесвер германии, разговор немецких военных об атаке на крымский мост