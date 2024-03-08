Бундесвер подводит и НАТО, и народ Германии, заявил экс-разведчик США
Скотт Риттер: бундесвер подводит и НАТО, и немцев, обсуждая атаку на Россию
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Бундесвер подводит США и НАТО, обсуждая атаку по российской территории, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, комментируя опубликованную 1 марта запись разговора немецких офицеров о возможных ударах по Крымскому мосту.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. При этом ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине.
"Это история о том, как европейские страны и НАТО угрожают национальной безопасности США… Я должен напомнить людям, что парламент Германии не раз, а дважды подавляющим большинством отклонил идею передачи крылатых ракет Taurus со стороны Германии Украине", - сказал Риттер, при этом добавив, что в бундесвере есть офицеры, которые пытаются действовать в обход минобороны ФРГ, канцлера Шольца и парламента страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.