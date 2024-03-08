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Бундесвер подводит и НАТО, и народ Германии, заявил экс-разведчик США - РИА Новости, 08.03.2024
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09:22 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/germaniya-1931869451.html
Бундесвер подводит и НАТО, и народ Германии, заявил экс-разведчик США
Бундесвер подводит и НАТО, и народ Германии, заявил экс-разведчик США - РИА Новости, 08.03.2024
Бундесвер подводит и НАТО, и народ Германии, заявил экс-разведчик США
Бундесвер подводит США и НАТО, обсуждая атаку по российской территории, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T09:22
2024-03-08T09:22
в мире
германия
украина
сша
олаф шольц
скотт риттер
маргарита симоньян
нато
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Бундесвер подводит США и НАТО, обсуждая атаку по российской территории, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, комментируя опубликованную 1 марта запись разговора немецких офицеров о возможных ударах по Крымскому мосту. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. При этом ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине. "Это история о том, как европейские страны и НАТО угрожают национальной безопасности США… Я должен напомнить людям, что парламент Германии не раз, а дважды подавляющим большинством отклонил идею передачи крылатых ракет Taurus со стороны Германии Украине", - сказал Риттер, при этом добавив, что в бундесвере есть офицеры, которые пытаются действовать в обход минобороны ФРГ, канцлера Шольца и парламента страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.
https://ria.ru/20240304/germaniya-1930957985.html
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в мире, германия, украина, сша, олаф шольц, скотт риттер, маргарита симоньян, нато, бундесвер германии, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
В мире, Германия, Украина, США, Олаф Шольц, Скотт Риттер, Маргарита Симоньян, НАТО, Бундесвер Германии, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Бундесвер подводит и НАТО, и народ Германии, заявил экс-разведчик США

Скотт Риттер: бундесвер подводит и НАТО, и немцев, обсуждая атаку на Россию

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Бундесвер подводит США и НАТО, обсуждая атаку по российской территории, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, комментируя опубликованную 1 марта запись разговора немецких офицеров о возможных ударах по Крымскому мосту.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. При этом ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Партия в Германии призвала проверить бундесвер после перехвата переговоров
4 марта, 11:21
"Это история о том, как европейские страны и НАТО угрожают национальной безопасности США… Я должен напомнить людям, что парламент Германии не раз, а дважды подавляющим большинством отклонил идею передачи крылатых ракет Taurus со стороны Германии Украине", - сказал Риттер, при этом добавив, что в бундесвере есть офицеры, которые пытаются действовать в обход минобороны ФРГ, канцлера Шольца и парламента страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Пушков назвал два тревожных сигнала после утечки беседы офицеров бундесвера
4 марта, 06:10
 
В миреГерманияУкраинаСШАОлаф ШольцСкотт РиттерМаргарита СимоньянНАТОБундесвер ГерманииРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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