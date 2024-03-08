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Глава Гагаузии вернулась в Молдавию из России - РИА Новости, 08.03.2024
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16:14 08.03.2024 (обновлено: 16:55 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/gagauziya-1931916877.html
Глава Гагаузии вернулась в Молдавию из России
Глава Гагаузии вернулась в Молдавию из России - РИА Новости, 08.03.2024
Глава Гагаузии вернулась в Молдавию из России
Глава гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул прилетела в Кишинев после визита в Россию, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T16:14
2024-03-08T16:55
гагаузия
молдавия
россия
евгения гуцул
совет федерации рф
валентина матвиенко
владимир путин
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 8 мар — РИА Новости. Глава гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул прилетела в Кишинев после визита в Россию, сообщил корреспондент РИА Новости."Россия не враг Молдавии. Нужно дружить по всем направлениям", — сказала политик в беседе с агентством.На выходе из зала прилета ее встречали родственники и соратники. Гуцул вышла из аэропорта беспрепятственно, обошлось без задержания. Перед этим сторонники политика пришли к зданию аэропорта, чтобы встретить ее после возвращения из России. Часть встречавших прошли в зал ожидания, некоторые пришли с цветами.В России у Гуцул состоялись встречи с президентом Владимиром Путиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко и другими представителями власти. Кроме того, она приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством российских регионов, с которыми у Гагаузии уже действуют соглашения о партнерстве. Гуцул отмечала, что намерена расширять экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью.В среду исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтян заявил в интервью телеканалу Jurnal TV о скорой передаче в суд материалов уголовного дела против Гуцул. Эти слова прозвучали сразу после того, как ведущий эфира сообщил, что гагаузский лидер разместила в Telegram-канале публикацию о встрече с Путиным.Сама глава автономии отмечала, что для нее нет особого значения, заведут ли на нее дело за визит в Россию. По ее словам, она продвигает интересы гагаузского народа, который на референдуме 2 февраля 2014 года высказался за укрепление связей с Москвой.Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года на этой территории прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.Ситуация в автономииВесной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". В июне молдавские власти объявили эту политсилу антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.С тех пор Кишинев начал оказывать экономическое давление на регион. Так, в октябре парламент Молдавии одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", согласно которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузии планировали производить не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания автономии Сергей Чимпоеш тогда заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете Гагаузии.На этой неделе Конституционный суд страны все же отменил эти поправки, признав их незаконными.
https://ria.ru/20240306/gagauziya-1931357688.html
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул в аэропорту Кишинева
Глава Гагаузии Евгения Гуцул вернулась Молдавию из РФ. На выходе из зала прилёта  ее встречали родственники и соратники. Гуцул вышла из аэропорта беспрепятственно, обошлось без задержания.
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гагаузия, молдавия, россия, евгения гуцул, совет федерации рф, валентина матвиенко, владимир путин, таможенный союз
Гагаузия, Молдавия, Россия, Евгения Гуцул, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Таможенный союз
Глава Гагаузии вернулась в Молдавию из России

Глава Гагаузии Евгения Гуцул вернулась в Молдавию из России

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 8 мар — РИА Новости. Глава гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул прилетела в Кишинев после визита в Россию, сообщил корреспондент РИА Новости.
«
"Россия не враг Молдавии. Нужно дружить по всем направлениям", — сказала политик в беседе с агентством.
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Глава Гагаузии отвергла возможность выхода автономии из Молдавии
6 марта, 06:38
На выходе из зала прилета ее встречали родственники и соратники. Гуцул вышла из аэропорта беспрепятственно, обошлось без задержания.
Перед этим сторонники политика пришли к зданию аэропорта, чтобы встретить ее после возвращения из России. Часть встречавших прошли в зал ожидания, некоторые пришли с цветами.
В России у Гуцул состоялись встречи с президентом Владимиром Путиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко и другими представителями власти. Кроме того, она приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством российских регионов, с которыми у Гагаузии уже действуют соглашения о партнерстве. Гуцул отмечала, что намерена расширять экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью.
Глава гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул на встрече с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Гуцул обсудила с Кириенко давление Кишинева на Гагаузию
7 марта, 20:35
В среду исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтян заявил в интервью телеканалу Jurnal TV о скорой передаче в суд материалов уголовного дела против Гуцул. Эти слова прозвучали сразу после того, как ведущий эфира сообщил, что гагаузский лидер разместила в Telegram-канале публикацию о встрече с Путиным.
Сама глава автономии отмечала, что для нее нет особого значения, заведут ли на нее дело за визит в Россию. По ее словам, она продвигает интересы гагаузского народа, который на референдуме 2 февраля 2014 года высказался за укрепление связей с Москвой.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года на этой территории прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
Башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Президенту Молдавии придется считаться с мнением Гагаузии, заявила Гуцул
6 марта, 07:27

Ситуация в автономии

Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". В июне молдавские власти объявили эту политсилу антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
С тех пор Кишинев начал оказывать экономическое давление на регион. Так, в октябре парламент Молдавии одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", согласно которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузии планировали производить не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания автономии Сергей Чимпоеш тогда заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете Гагаузии.
На этой неделе Конституционный суд страны все же отменил эти поправки, признав их незаконными.
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Шор призвал Кишинев не выдвигать фейковые обвинения против главы Гагаузии
7 марта, 18:17
 
ГагаузияМолдавияРоссияЕвгения ГуцулСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоВладимир ПутинТаможенный союз
 
 
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