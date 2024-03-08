https://ria.ru/20240308/gagauziya-1931916877.html

Глава Гагаузии вернулась в Молдавию из России

Глава Гагаузии вернулась в Молдавию из России - РИА Новости, 08.03.2024

Глава Гагаузии вернулась в Молдавию из России

Глава гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул прилетела в Кишинев после визита в Россию, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T16:14

2024-03-08T16:14

2024-03-08T16:55

гагаузия

молдавия

россия

евгения гуцул

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валентина матвиенко

владимир путин

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 8 мар — РИА Новости. Глава гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул прилетела в Кишинев после визита в Россию, сообщил корреспондент РИА Новости."Россия не враг Молдавии. Нужно дружить по всем направлениям", — сказала политик в беседе с агентством.На выходе из зала прилета ее встречали родственники и соратники. Гуцул вышла из аэропорта беспрепятственно, обошлось без задержания. Перед этим сторонники политика пришли к зданию аэропорта, чтобы встретить ее после возвращения из России. Часть встречавших прошли в зал ожидания, некоторые пришли с цветами.В России у Гуцул состоялись встречи с президентом Владимиром Путиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко и другими представителями власти. Кроме того, она приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством российских регионов, с которыми у Гагаузии уже действуют соглашения о партнерстве. Гуцул отмечала, что намерена расширять экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью.В среду исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтян заявил в интервью телеканалу Jurnal TV о скорой передаче в суд материалов уголовного дела против Гуцул. Эти слова прозвучали сразу после того, как ведущий эфира сообщил, что гагаузский лидер разместила в Telegram-канале публикацию о встрече с Путиным.Сама глава автономии отмечала, что для нее нет особого значения, заведут ли на нее дело за визит в Россию. По ее словам, она продвигает интересы гагаузского народа, который на референдуме 2 февраля 2014 года высказался за укрепление связей с Москвой.Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года на этой территории прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.Ситуация в автономииВесной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". В июне молдавские власти объявили эту политсилу антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.С тех пор Кишинев начал оказывать экономическое давление на регион. Так, в октябре парламент Молдавии одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", согласно которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузии планировали производить не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания автономии Сергей Чимпоеш тогда заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете Гагаузии.На этой неделе Конституционный суд страны все же отменил эти поправки, признав их незаконными.

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул в аэропорту Кишинева Глава Гагаузии Евгения Гуцул вернулась Молдавию из РФ. На выходе из зала прилёта ее встречали родственники и соратники. Гуцул вышла из аэропорта беспрепятственно, обошлось без задержания. 2024-03-08T16:14 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гагаузия, молдавия, россия, евгения гуцул, совет федерации рф, валентина матвиенко, владимир путин, таможенный союз