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Сторонники Гуцул дежурят в аэропорту Кишинева, ожидая ее прилета - РИА Новости, 08.03.2024
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15:47 08.03.2024 (обновлено: 16:08 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/gagauziya-1931912908.html
Сторонники Гуцул дежурят в аэропорту Кишинева, ожидая ее прилета
Сторонники Гуцул дежурят в аэропорту Кишинева, ожидая ее прилета - РИА Новости, 08.03.2024
Сторонники Гуцул дежурят в аэропорту Кишинева, ожидая ее прилета
Группа сторонников Евгении Гуцул, главы гагаузской автономии в составе Молдавии, дежурит у входа в аэропорт Кишинева, куда с минуты на минуту должен... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T15:47
2024-03-08T16:08
гагаузия
евгения гуцул
молдавия
валентина матвиенко
россия
владимир путин
совет федерации рф
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 8 мар - РИА Новости. Группа сторонников Евгении Гуцул, главы гагаузской автономии в составе Молдавии, дежурит у входа в аэропорт Кишинева, куда с минуты на минуту должен приземлиться самолет, на котором, по предварительной информации, руководитель региона возвращается после визита в Россию, передает корреспондент РИА Новости. Гуцул находилась с рабочим визитом в России, где у нее состоялись встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, другими представителями власти РФ. Кроме того, она приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством регионов России, с которыми у Гагаузии уже действуют соглашения о партнерстве. Гуцул отмечала, что намерена расширить экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью. Глава Гагаузии сообщила также, что на полях Всемирного фестиваля молодежи обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии. Группа сторонников Гуцул, пришедшие к зданию аэропорта, говорят, что приехали встречать главу Гагаузии. Полиция ведет себя спокойно, задержаний нет. Встречающие Гуцул есть в зале ожидания, люди пришли с цветами. После выборов главы Гагаузии власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. КС признал эти поправки незаконными, но парламент готов повторно принять соответствующий закон. Кроме того, президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240306/vstrecha-1931596142.html
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60
353
60
Встреча главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул в аэропорту Кишинева
Группа сторонников главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул готовится встречать ее в аэропорту Кишинева. Дежурит полиция, обстановка спокойная.
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гагаузия, евгения гуцул, молдавия, валентина матвиенко, россия, владимир путин, совет федерации рф, таможенный союз, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Гагаузия, Евгения Гуцул, Молдавия, Валентина Матвиенко, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Таможенный союз, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Сторонники Гуцул дежурят в аэропорту Кишинева, ожидая ее прилета

Сторонники Гуцул дежурят в аэропорту Кишинева, ожидая ее возвращения из России

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 8 мар - РИА Новости. Группа сторонников Евгении Гуцул, главы гагаузской автономии в составе Молдавии, дежурит у входа в аэропорт Кишинева, куда с минуты на минуту должен приземлиться самолет, на котором, по предварительной информации, руководитель региона возвращается после визита в Россию, передает корреспондент РИА Новости.
Гуцул находилась с рабочим визитом в России, где у нее состоялись встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, другими представителями власти РФ. Кроме того, она приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством регионов России, с которыми у Гагаузии уже действуют соглашения о партнерстве. Гуцул отмечала, что намерена расширить экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью. Глава Гагаузии сообщила также, что на полях Всемирного фестиваля молодежи обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии.
Президент России Владимир Путин на Всемирном фестивале молодежи - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Путин провел встречу с главой Гагаузии
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Группа сторонников Гуцул, пришедшие к зданию аэропорта, говорят, что приехали встречать главу Гагаузии. Полиция ведет себя спокойно, задержаний нет. Встречающие Гуцул есть в зале ожидания, люди пришли с цветами.
После выборов главы Гагаузии власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. КС признал эти поправки незаконными, но парламент готов повторно принять соответствующий закон. Кроме того, президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
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ГагаузияЕвгения ГуцулМолдавияВалентина МатвиенкоРоссияВладимир ПутинСовет Федерации РФТаможенный союзВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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