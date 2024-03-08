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На Всемирном фестивале молодежи в Сочи разыграли три путевки в Югру - РИА Новости, 08.03.2024
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12:35 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/festival-1931891051.html
На Всемирном фестивале молодежи в Сочи разыграли три путевки в Югру
На Всемирном фестивале молодежи в Сочи разыграли три путевки в Югру - РИА Новости, 08.03.2024
На Всемирном фестивале молодежи в Сочи разыграли три путевки в Югру
Три путешествия по Ханты-Мансийскому автономному округу разыграли среди посетителей выставочного пространства региона на Всемирном фестивале молодежи в Сочи,... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T12:35
2024-03-08T12:35
сочи
ханты-мансийск
пермь
всемирный фестиваль молодежи — 2024
югра
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мар – РИА Новости. Три путешествия по Ханты-Мансийскому автономному округу разыграли среди посетителей выставочного пространства региона на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, сообщили РИА Новости в медиа-службе ВФМ в Югре. "Ежедневно с 3 по 5 марта разыгрывались случайным образом среди посетителей стенда три трехдневных тура, которые у нас приурочены к окружной "Студенческой весне". Тур так и называется – "Открывая весну", - сказала собеседница агентства. По ее словам, на входе стенда автономного округа все посетители получали билеты для участия в розыгрыше, которые нужно было заполнить, бросить в лотерейный барабан и проверить свою удачу. Так, победителями стали будущий учитель начальных классов из Перми, профессор Технологического университета имени Леонова в подмосковном Королеве и представительница делегации Ставропольского края. По данным организаторов, в трехдневный тур входит перелет из Москвы до Ханты-Мансийска и обратно, проживание в гостинице, трехразовое питание, трансфер с сопровождающим в Югре, развлекательная и культурная программы, а также медиа-сопровождение с фотографом и видеооператором и набор памятной сувенирной продукции. Благодаря тому, что тур приурочен к окружному фестивалю "Студенческая весна", который пройдет с 15 по 18 апреля в Ханты-Мансийске, победители смогут стать частью его атмосферы, познакомиться со студенчеством Югры и его творчеством, посетить конкурсные просмотры и гала-концерты. Помимо этого, у них будет уникальная возможность выйти на главную сцену фестиваля на церемонии открытия и лично дать Окружной студенческой весне торжественный старт. Помимо этого, в программе тура – насыщенный развлекательный блок, знакомство с культурой, кухней и неповторимой природой Югры.
https://ria.ru/20240308/festival-1931882580.html
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сочи, ханты-мансийск, пермь, всемирный фестиваль молодежи — 2024, югра, общество
Сочи, Ханты-Мансийск, Пермь, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Югра, Общество
На Всемирном фестивале молодежи в Сочи разыграли три путевки в Югру

На Всемирном фестивале молодежи разыграли три путешествия по ХМАО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСириус
Сириус - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мар – РИА Новости. Три путешествия по Ханты-Мансийскому автономному округу разыграли среди посетителей выставочного пространства региона на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, сообщили РИА Новости в медиа-службе ВФМ в Югре.
"Ежедневно с 3 по 5 марта разыгрывались случайным образом среди посетителей стенда три трехдневных тура, которые у нас приурочены к окружной "Студенческой весне". Тур так и называется – "Открывая весну", - сказала собеседница агентства.
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По ее словам, на входе стенда автономного округа все посетители получали билеты для участия в розыгрыше, которые нужно было заполнить, бросить в лотерейный барабан и проверить свою удачу. Так, победителями стали будущий учитель начальных классов из Перми, профессор Технологического университета имени Леонова в подмосковном Королеве и представительница делегации Ставропольского края.
По данным организаторов, в трехдневный тур входит перелет из Москвы до Ханты-Мансийска и обратно, проживание в гостинице, трехразовое питание, трансфер с сопровождающим в Югре, развлекательная и культурная программы, а также медиа-сопровождение с фотографом и видеооператором и набор памятной сувенирной продукции.
Благодаря тому, что тур приурочен к окружному фестивалю "Студенческая весна", который пройдет с 15 по 18 апреля в Ханты-Мансийске, победители смогут стать частью его атмосферы, познакомиться со студенчеством Югры и его творчеством, посетить конкурсные просмотры и гала-концерты. Помимо этого, у них будет уникальная возможность выйти на главную сцену фестиваля на церемонии открытия и лично дать Окружной студенческой весне торжественный старт. Помимо этого, в программе тура – насыщенный развлекательный блок, знакомство с культурой, кухней и неповторимой природой Югры.
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СочиХанты-МансийскПермьВсемирный фестиваль молодежи — 2024ЮграОбщество
 
 
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