https://ria.ru/20240308/festival-1931891051.html

На Всемирном фестивале молодежи в Сочи разыграли три путевки в Югру

На Всемирном фестивале молодежи в Сочи разыграли три путевки в Югру - РИА Новости, 08.03.2024

На Всемирном фестивале молодежи в Сочи разыграли три путевки в Югру

Три путешествия по Ханты-Мансийскому автономному округу разыграли среди посетителей выставочного пространства региона на Всемирном фестивале молодежи в Сочи,... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T12:35

2024-03-08T12:35

2024-03-08T12:35

сочи

ханты-мансийск

пермь

всемирный фестиваль молодежи — 2024

югра

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мар – РИА Новости. Три путешествия по Ханты-Мансийскому автономному округу разыграли среди посетителей выставочного пространства региона на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, сообщили РИА Новости в медиа-службе ВФМ в Югре. "Ежедневно с 3 по 5 марта разыгрывались случайным образом среди посетителей стенда три трехдневных тура, которые у нас приурочены к окружной "Студенческой весне". Тур так и называется – "Открывая весну", - сказала собеседница агентства. По ее словам, на входе стенда автономного округа все посетители получали билеты для участия в розыгрыше, которые нужно было заполнить, бросить в лотерейный барабан и проверить свою удачу. Так, победителями стали будущий учитель начальных классов из Перми, профессор Технологического университета имени Леонова в подмосковном Королеве и представительница делегации Ставропольского края. По данным организаторов, в трехдневный тур входит перелет из Москвы до Ханты-Мансийска и обратно, проживание в гостинице, трехразовое питание, трансфер с сопровождающим в Югре, развлекательная и культурная программы, а также медиа-сопровождение с фотографом и видеооператором и набор памятной сувенирной продукции. Благодаря тому, что тур приурочен к окружному фестивалю "Студенческая весна", который пройдет с 15 по 18 апреля в Ханты-Мансийске, победители смогут стать частью его атмосферы, познакомиться со студенчеством Югры и его творчеством, посетить конкурсные просмотры и гала-концерты. Помимо этого, у них будет уникальная возможность выйти на главную сцену фестиваля на церемонии открытия и лично дать Окружной студенческой весне торжественный старт. Помимо этого, в программе тура – насыщенный развлекательный блок, знакомство с культурой, кухней и неповторимой природой Югры.

https://ria.ru/20240308/festival-1931882580.html

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сочи

ханты-мансийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сочи, ханты-мансийск, пермь, всемирный фестиваль молодежи — 2024, югра, общество