https://ria.ru/20240308/fermery-1931951920.html

Европейские страны потребовали от ЕК принять меры против протестов фермеров

Европейские страны потребовали от ЕК принять меры против протестов фермеров - РИА Новости, 08.03.2024

Европейские страны потребовали от ЕК принять меры против протестов фермеров

Двадцать две страны Европейского союза потребовали от Еврокомиссии "немедленных инициатив" по решению сельскохозяйственного кризиса, сообщает издание Euractiv... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T21:19

2024-03-08T21:19

2024-03-08T21:22

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Двадцать две страны Европейского союза потребовали от Еврокомиссии "немедленных инициатив" по решению сельскохозяйственного кризиса, сообщает издание Euractiv со ссылкой на письмо к ЕК, к которому оно получило доступ. По данным издания, в письме, отправленном во вторник вечером, содержится призыв к большей ясности в отношении краткосрочных и среднесрочных мер, которые будут реализованы в ответ на протесты фермеров. "Учитывая уровень ожиданий фермеров, крайне важно, чтобы мы быстро знали, какие изменения будут внесены и в какие сроки", - цитирует издание письмо, адресованное исполнительному вице-президенту ЕК Марошу Шефчовичу и комиссару по сельскому хозяйству Янушу Войцеховскому. Отмечается, что Еврокомиссия подтвердила Euractiv намерение выдвинуть свои предложения на следующей неделе. "Эти меры (против кризиса в сельском хозяйстве - ред.) будут объявлены 15 марта и будут включать законодательные предложения по упрощению бюрократии", - рассказали изданию неназванные источники из ЕС. Согласно изданию, письмо было инициировано министром сельского хозяйства Франции Марком Фено и его испанским коллегой Луи Планасом, а впоследствии подписано министрами всех стран-членов ЕС, кроме Дании, Германии, Нидерландов, Швеции и Бельгии. В последние недели в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.

https://ria.ru/20240308/evropa-1931747835.html

https://ria.ru/20240226/fermery-1929537935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, дания, германия, марош шефчович, еврокомиссия, евросоюз