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F-35 сертифицировали для несения ядерного оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2024
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18:17 08.03.2024 (обновлено: 18:30 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/f-35-1931928650.html
F-35 сертифицировали для несения ядерного оружия, пишут СМИ
F-35 сертифицировали для несения ядерного оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2024
F-35 сертифицировали для несения ядерного оружия, пишут СМИ
Новейший американский истребитель F-35 официально сертифицирован для того, чтобы нести ядерное оружие, сообщило издание Breaking Defense со ссылкой на... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T18:17
2024-03-08T18:30
f-35
сша
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ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Новейший американский истребитель F-35 официально сертифицирован для того, чтобы нести ядерное оружие, сообщило издание Breaking Defense со ссылкой на официального представителя программы истребителей.&quot;F-35A — это первый в истории самолет пятого поколения, способный нести ядерное оружие, и первая новая платформа среди истребителей и бомбардировщиков, которая получила этот статус с начала 1990-х годов&quot;, — сказал он.Как уточняется, сертификацию провели еще в октябре прошлого года под свободнопадающую термоядерную бомбу B61-12. Отмечается, что этот процесс прошли только самолеты модификации F-35A. Варианты B и С — с вертикальным взлетом и посадкой и корабельного базирования соответственно — таких возможностей не имеют.
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f-35, сша, в мире
F-35, США, В мире
F-35 сертифицировали для несения ядерного оружия, пишут СМИ

Breaking Defense: F-35 официально сертифицировали для несения ядерного оружия

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jose Miguel T. TamondongГруппа истребителей F-35
Группа истребителей F-35 - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jose Miguel T. Tamondong
Группа истребителей F-35. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Новейший американский истребитель F-35 официально сертифицирован для того, чтобы нести ядерное оружие, сообщило издание Breaking Defense со ссылкой на официального представителя программы истребителей.
«

"F-35A — это первый в истории самолет пятого поколения, способный нести ядерное оружие, и первая новая платформа среди истребителей и бомбардировщиков, которая получила этот статус с начала 1990-х годов", — сказал он.

Как уточняется, сертификацию провели еще в октябре прошлого года под свободнопадающую термоядерную бомбу B61-12. Отмечается, что этот процесс прошли только самолеты модификации F-35A. Варианты B и С — с вертикальным взлетом и посадкой и корабельного базирования соответственно — таких возможностей не имеют.
Самолет F-35 - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
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