https://ria.ru/20240308/f-35-1931928650.html

F-35 сертифицировали для несения ядерного оружия, пишут СМИ

F-35 сертифицировали для несения ядерного оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2024

F-35 сертифицировали для несения ядерного оружия, пишут СМИ

Новейший американский истребитель F-35 официально сертифицирован для того, чтобы нести ядерное оружие, сообщило издание Breaking Defense со ссылкой на... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T18:17

2024-03-08T18:17

2024-03-08T18:30

f-35

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Новейший американский истребитель F-35 официально сертифицирован для того, чтобы нести ядерное оружие, сообщило издание Breaking Defense со ссылкой на официального представителя программы истребителей."F-35A — это первый в истории самолет пятого поколения, способный нести ядерное оружие, и первая новая платформа среди истребителей и бомбардировщиков, которая получила этот статус с начала 1990-х годов", — сказал он.Как уточняется, сертификацию провели еще в октябре прошлого года под свободнопадающую термоядерную бомбу B61-12. Отмечается, что этот процесс прошли только самолеты модификации F-35A. Варианты B и С — с вертикальным взлетом и посадкой и корабельного базирования соответственно — таких возможностей не имеют.

https://ria.ru/20240305/ukraina-1931116710.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

f-35, сша, в мире