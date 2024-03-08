F-35 сертифицировали для несения ядерного оружия, пишут СМИ
Breaking Defense: F-35 официально сертифицировали для несения ядерного оружия
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jose Miguel T. TamondongГруппа истребителей F-35
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jose Miguel T. Tamondong
Группа истребителей F-35. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Новейший американский истребитель F-35 официально сертифицирован для того, чтобы нести ядерное оружие, сообщило издание Breaking Defense со ссылкой на официального представителя программы истребителей.
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"F-35A — это первый в истории самолет пятого поколения, способный нести ядерное оружие, и первая новая платформа среди истребителей и бомбардировщиков, которая получила этот статус с начала 1990-х годов", — сказал он.
Как уточняется, сертификацию провели еще в октябре прошлого года под свободнопадающую термоядерную бомбу B61-12. Отмечается, что этот процесс прошли только самолеты модификации F-35A. Варианты B и С — с вертикальным взлетом и посадкой и корабельного базирования соответственно — таких возможностей не имеют.