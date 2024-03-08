https://ria.ru/20240308/eksport-1931865847.html

Нидерланды, Колумбия и Эквадор стали мировыми лидерами цветочного экспорта

Нидерланды, Колумбия и Эквадор стали мировыми лидерами цветочного экспорта - РИА Новости, 08.03.2024

Нидерланды, Колумбия и Эквадор стали мировыми лидерами цветочного экспорта

Больше всего цветов в мире по итогам прошлого года экспортировали Нидерланды, Колумбия и Эквадор, суммарная стоимость их мировых поставок составила 6,6... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T08:36

2024-03-08T08:36

2024-03-08T08:36

экономика

колумбия

нидерланды

эквадор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928453460_0:3:3636:2048_1920x0_80_0_0_c3e10e7c6d02b8062cb7e302029d64dc.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Больше всего цветов в мире по итогам прошлого года экспортировали Нидерланды, Колумбия и Эквадор, суммарная стоимость их мировых поставок составила 6,6 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных платформы ООН Comtrade. Абсолютным лидером в торговле цветами в прошлом году стали Нидерланды, которые продали их на 4,6 миллиарда долларов в общем объеме 552 тысячи тонн. В тройку главных "клумб" мира также вошли Колумбия, экспортировавшая 143 тысячи тонн цветов на 1,1 миллиарда долларов, и Эквадор, экспортировавший 181 тысячу тонн на 987 миллионов долларов. Также в пятерку главных цветочных экспортеров вошли Кения - 387 миллиона долларов (64 тысячи тонн) и Нигерия - 157 миллионов долларов (97 тысяч тонн). Замыкают десятку в букетном экспорте Италия, чьи объемы экспорта в 2023 году составили 126 миллионов долларов (16 тысяч тонн), Китай - 110 миллионов долларов (34 тысячи тонн), Канада - 109 миллионов долларов (34 тысячи тонн), Малайзия - 76 миллионов долларов (23 тысячи тонн) и ЮАР - 61 миллион долларов (8 тысяч тонн). При этом среди лидеров экспорта за год сильнее всего нарастила свои поставки Нигерия - в 4 раза, по оценке РИА Новости, а больше всего они уменьшились у Колумбии - на почти 49%, Кении - на 38% и Китая - на 32%. Среди остальных стран сильнее всего экспорт цветов в прошлом году вырос у Эстонии - в 86 раз в годовом выражении, до 105 тысяч долларов, у Намибии - в 85 раз, до 16 тысяч долларов, у Туниса - в 35 раз, до 153 тысяч долларов, у Трининада и Тобаго - в 19 раз, до 15,5 тысячи долларов, и у Ирландии - в 13 раз, до 4 миллионов долларов. Россия же по итогам прошлого года экспортировала цветов лишь на 40 тысяч долларов. Из этих поставок 86% пришлись на основного покупателя российских цветов - Армению.

https://ria.ru/20240305/agroproduktsiya-1931283030.html

https://ria.ru/20240303/tsvety-1930849975.html

колумбия

нидерланды

эквадор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, колумбия, нидерланды, эквадор