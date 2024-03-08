https://ria.ru/20240308/dron-1931882410.html

ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе

ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе - РИА Новости, 08.03.2024

ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе

Украинские войска атаковали Петровский район Донецка, применив ударный беспилотник-камикадзе, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T11:25

2024-03-08T11:25

2024-03-08T11:25

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска атаковали Петровский район Донецка, применив ударный беспилотник-камикадзе, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 10.40 - город Донецк (Петровский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, ВСУ за пять минут с 9.15 выпустили еще пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по этому же району. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240308/korporatsii-1931877714.html

https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия