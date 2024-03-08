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ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе - РИА Новости, 08.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:25 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/dron-1931882410.html
ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе
ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе - РИА Новости, 08.03.2024
ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе
Украинские войска атаковали Петровский район Донецка, применив ударный беспилотник-камикадзе, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T11:25
2024-03-08T11:25
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска атаковали Петровский район Донецка, применив ударный беспилотник-камикадзе, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 10.40 - город Донецк (Петровский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, ВСУ за пять минут с 9.15 выпустили еще пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по этому же району. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240308/korporatsii-1931877714.html
https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе

Украинские военные атаковали Петровский район Донецка дроном-камикадзе

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска атаковали Петровский район Донецка, применив ударный беспилотник-камикадзе, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 10.40 - город Донецк (Петровский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении представительства.
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Кроме того, ВСУ за пять минут с 9.15 выпустили еще пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по этому же району.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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