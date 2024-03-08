https://ria.ru/20240308/bogomolov-1931923869.html
Театр взял на себя миссию популяризации литературы, заявил Богомолов
Театр взял на себя миссию популяризации литературы, заявил Богомолов - РИА Новости, 08.03.2024
Театр взял на себя миссию популяризации литературы, заявил Богомолов
Театр сегодня стал партнером литературы и взял на себя миссию её популяризации, что ведет к взаимному обогащению, заявил режиссер и художественный руководитель... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T17:29
2024-03-08T17:29
2024-03-08T17:29
выставка-форум "россия"
россия
константин богомолов
юрий квятковский
дмитрий бак
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931785928_0:565:2048:1717_1920x0_80_0_0_1da736b397de975a723846a8e1570f5e.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Театр сегодня стал партнером литературы и взял на себя миссию её популяризации, что ведет к взаимному обогащению, заявил режиссер и художественный руководитель фестиваля "Самая читающая" Константин Богомолов. Литературно-театральный фестиваль "Самая читающая" проходит в рамках Международной выставки-форуме "Россия" с 8 по 10 марта на ВДНХ. "Думаю, что сегодня театр каким-то парадоксальным образом стал партнером литературы - не просто тем местом, где литература является неотъемлемой составляющей… Театр взял на себя какую-то любопытную миссию популяризации литературы, поэзии, просветительскую миссию и мне кажется это процесс взаимного обогащения", - сказал Богомолов во время дискуссии "Литература настоящего". По его словам, экстравертность театра очень помогает интровертной литературе "в наш очень непростой век", потому что медиа и цифровизация составляют им агрессивную конкуренцию. Богомолов отметил, что в программе фестиваля будет спектакль Юрия Квятковского "Манифесты", где актеры представят манифесты русских поэтов Серебряного века. Режиссер отметил, что Россия - литературоцениричная страна, а литература - важнейший из всех видов творческой деятельности. Куратор фестиваля, директор Гослитмузея Дмитрий Бак добавил, что фестиваль может стать традиционным. "Какое-то время назад появился замысел этого фестиваля, и он был ориентирован на то, чтобы найти точку, где сопрягаются разные искусства… Мы думали над тем, как вместить в этот очень компактный фестиваль - три дня - очередь разные виды искусств: литература, театр, кино, музыка, детские программы, книгоиздание", - отметил он. Фестиваль "Самая читающая" состоит из четырех тематических частей. С первого дня начала работу книжная ярмарка, в которой приняли участие российские издательства, такие как "Альпина. Проза", "Абрикобукс", "АСТ", которое представит книги "Редакции Елены Шубиной" и "Планеты детства", "КомпасГид", "Настя и Никита", "Самокат", "Стрекоза", а также издательство ГМИРЛИ имени В. И. Даля. Также в программе запланированы презентации книг, автограф-сессии с писателями и литературные паблик-токи. Театральная часть фестиваля включает публичные поэтические чтения с актерами и поэтами, иммерсивный спектакль-выставку по произведениям современной российской литературы, вербатим по литературному и эпистолярному наследию классических российских писателей и многое другое. Среди событий — поэтический перформанс "Цех оживших поэтов" режиссера Александра Пронькина, а также марафон поэзии 9 марта, режиссером которого стала Марина Брусникина. В программе фестиваля предусмотрен ряд мероприятий для детей: интерактивные, познавательные игры, спектакль "Путешествие Маши и Тони в Барахляндию" от "Театра Предмета" Михаила Плутахина, мастер-классы от Центра творческого развития детей и подростков "Арка Марка" ГМИРЛИ имени В. И. Даля и презентации детских книг.
https://ria.ru/20240303/bogomolov-1930845316.html
https://ria.ru/20231129/bogomolov-1912635291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, константин богомолов, юрий квятковский , дмитрий бак, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Константин Богомолов, Юрий Квятковский , Дмитрий Бак, Выставка-форум "Россия"
Театр взял на себя миссию популяризации литературы, заявил Богомолов
Богомолов: театр стал партнером литературы и исполняет миссию ее популяризации
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Театр сегодня стал партнером литературы и взял на себя миссию её популяризации, что ведет к взаимному обогащению, заявил режиссер и художественный руководитель фестиваля "Самая читающая" Константин Богомолов.
Литературно-театральный фестиваль "Самая читающая" проходит в рамках Международной выставки-форуме "Россия" с 8 по 10 марта на ВДНХ.
Богомолов рассказал о новых театральных специальностях
"Думаю, что сегодня театр каким-то парадоксальным образом стал партнером литературы - не просто тем местом, где литература является неотъемлемой составляющей… Театр взял на себя какую-то любопытную миссию популяризации литературы, поэзии, просветительскую миссию и мне кажется это процесс взаимного обогащения", - сказал Богомолов во время дискуссии "Литература настоящего".
По его словам, экстравертность театра очень помогает интровертной литературе "в наш очень непростой век", потому что медиа и цифровизация составляют им агрессивную конкуренцию.
Богомолов отметил, что в программе фестиваля будет спектакль Юрия Квятковского
"Манифесты", где актеры представят манифесты русских поэтов Серебряного века. Режиссер отметил, что Россия
- литературоцениричная страна, а литература - важнейший из всех видов творческой деятельности.
Куратор фестиваля, директор Гослитмузея Дмитрий Бак
добавил, что фестиваль может стать традиционным.
«
"Какое-то время назад появился замысел этого фестиваля, и он был ориентирован на то, чтобы найти точку, где сопрягаются разные искусства… Мы думали над тем, как вместить в этот очень компактный фестиваль - три дня - очередь разные виды искусств: литература, театр, кино, музыка, детские программы, книгоиздание", - отметил он.
Фестиваль "Самая читающая" состоит из четырех тематических частей. С первого дня начала работу книжная ярмарка, в которой приняли участие российские издательства, такие как "Альпина. Проза", "Абрикобукс", "АСТ", которое представит книги "Редакции Елены Шубиной" и "Планеты детства", "КомпасГид", "Настя и Никита", "Самокат", "Стрекоза", а также издательство ГМИРЛИ имени В. И. Даля. Также в программе запланированы презентации книг, автограф-сессии с писателями и литературные паблик-токи.
Театральная часть фестиваля включает публичные поэтические чтения с актерами и поэтами, иммерсивный спектакль-выставку по произведениям современной российской литературы, вербатим по литературному и эпистолярному наследию классических российских писателей и многое другое. Среди событий — поэтический перформанс "Цех оживших поэтов" режиссера Александра Пронькина, а также марафон поэзии 9 марта, режиссером которого стала Марина Брусникина
.
В программе фестиваля предусмотрен ряд мероприятий для детей: интерактивные, познавательные игры, спектакль "Путешествие Маши и Тони в Барахляндию" от "Театра Предмета" Михаила Плутахина, мастер-классы от Центра творческого развития детей и подростков "Арка Марка" ГМИРЛИ имени В. И. Даля и презентации детских книг.
Героями нового проекта Константина Богомолова могут стать простые россияне