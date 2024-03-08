https://ria.ru/20240308/bogomolov-1931923869.html

Театр взял на себя миссию популяризации литературы, заявил Богомолов

Театр взял на себя миссию популяризации литературы, заявил Богомолов - РИА Новости, 08.03.2024

Театр взял на себя миссию популяризации литературы, заявил Богомолов

Театр сегодня стал партнером литературы и взял на себя миссию её популяризации, что ведет к взаимному обогащению, заявил режиссер и художественный руководитель... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T17:29

2024-03-08T17:29

2024-03-08T17:29

выставка-форум "россия"

россия

константин богомолов

юрий квятковский

дмитрий бак

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Театр сегодня стал партнером литературы и взял на себя миссию её популяризации, что ведет к взаимному обогащению, заявил режиссер и художественный руководитель фестиваля "Самая читающая" Константин Богомолов. Литературно-театральный фестиваль "Самая читающая" проходит в рамках Международной выставки-форуме "Россия" с 8 по 10 марта на ВДНХ. "Думаю, что сегодня театр каким-то парадоксальным образом стал партнером литературы - не просто тем местом, где литература является неотъемлемой составляющей… Театр взял на себя какую-то любопытную миссию популяризации литературы, поэзии, просветительскую миссию и мне кажется это процесс взаимного обогащения", - сказал Богомолов во время дискуссии "Литература настоящего". По его словам, экстравертность театра очень помогает интровертной литературе "в наш очень непростой век", потому что медиа и цифровизация составляют им агрессивную конкуренцию. Богомолов отметил, что в программе фестиваля будет спектакль Юрия Квятковского "Манифесты", где актеры представят манифесты русских поэтов Серебряного века. Режиссер отметил, что Россия - литературоцениричная страна, а литература - важнейший из всех видов творческой деятельности. Куратор фестиваля, директор Гослитмузея Дмитрий Бак добавил, что фестиваль может стать традиционным. "Какое-то время назад появился замысел этого фестиваля, и он был ориентирован на то, чтобы найти точку, где сопрягаются разные искусства… Мы думали над тем, как вместить в этот очень компактный фестиваль - три дня - очередь разные виды искусств: литература, театр, кино, музыка, детские программы, книгоиздание", - отметил он. Фестиваль "Самая читающая" состоит из четырех тематических частей. С первого дня начала работу книжная ярмарка, в которой приняли участие российские издательства, такие как "Альпина. Проза", "Абрикобукс", "АСТ", которое представит книги "Редакции Елены Шубиной" и "Планеты детства", "КомпасГид", "Настя и Никита", "Самокат", "Стрекоза", а также издательство ГМИРЛИ имени В. И. Даля. Также в программе запланированы презентации книг, автограф-сессии с писателями и литературные паблик-токи. Театральная часть фестиваля включает публичные поэтические чтения с актерами и поэтами, иммерсивный спектакль-выставку по произведениям современной российской литературы, вербатим по литературному и эпистолярному наследию классических российских писателей и многое другое. Среди событий — поэтический перформанс "Цех оживших поэтов" режиссера Александра Пронькина, а также марафон поэзии 9 марта, режиссером которого стала Марина Брусникина. В программе фестиваля предусмотрен ряд мероприятий для детей: интерактивные, познавательные игры, спектакль "Путешествие Маши и Тони в Барахляндию" от "Театра Предмета" Михаила Плутахина, мастер-классы от Центра творческого развития детей и подростков "Арка Марка" ГМИРЛИ имени В. И. Даля и презентации детских книг.

https://ria.ru/20240303/bogomolov-1930845316.html

https://ria.ru/20231129/bogomolov-1912635291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, константин богомолов, юрий квятковский , дмитрий бак, выставка-форум "россия"