https://ria.ru/20240308/boeing-1931511500.html

Сигнал со дна. Новый поворот в деле о самой странной авиакатастрофе века

Сигнал со дна. Новый поворот в деле о самой странной авиакатастрофе века - РИА Новости, 08.03.2024

Сигнал со дна. Новый поворот в деле о самой странной авиакатастрофе века

Ровно десять лет назад исчез малайзийский Boeing 777, совершавший рейс 370 из Куала-Лумпура в Пекин. На борту находились 239 человек. С тех пор так и не удалось РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T08:00

2024-03-08T08:00

2024-03-08T08:05

boeing 777

boeing 777-200

malaysia airlines

индийский океан

малайзия

куала-лумпур

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Захар Андреев. Ровно десять лет назад исчез малайзийский Boeing 777, совершавший рейс 370 из Куала-Лумпура в Пекин. На борту находились 239 человек. С тех пор так и не удалось узнать о том, что же случилось с самолетом в тот роковой день, и найти место падения воздушного судна. Все суперсовременные цифровые и космические технологии оказались бессильны. Однако теперь появился шанс найти ответ на "загадку века".Обычный рейс"Срочный запрос. Пожалуйста, свяжитесь с УВД (управление воздушным движением. — Прим. ред.) Хошимина как можно скорее. Они жалуются, что не наблюдают вас на радаре", — такое текстовое сообщение представители Malaysia Airlines вновь и вновь отправляли экипажу Boeing 777-200ER в ночь на 8 марта 2014-го. Ответа не было. Другие средства связи с бортом к тому времени были уже отключены.Обычный регулярный рейс MH370 в столицу Китая из Куала-Лумпура. Вылетел в 00:42 по местному времени. Самолет в эксплуатации всего 12 лет, ресурс выработан не более чем на 19 процентов. Все необходимое техобслуживание проведено своевременно.Пилоты — опытные. Командир воздушного судна (КВС) — 53-летний Захари Ахмад Шах, стаж — 33 года. Его помощник — 27-летний Фарик Абдул Хамид, в авиакомпании — с 2007-го. Десять бортпроводников.Из 227 пассажиров 153 — граждане Китая. Полсотни малайзийцев, остальные — из разных стран: Индонезия, Австралия, США, Европа. Есть один россиянин — житель Иркутска, 43-летний предприниматель Николай Бродский. Возвращался с Бали, где занимался дайвингом."Спокойной ночи, MH370"Все было нормально. Через 38 минут после вылета "Боинг" покинул воздушное пространство Малайзии. В 01:19 диспетчер попросил капитана работать с аэропортом Хошимина и пожелал спокойной ночи. Пилот ответил: "Спокойной ночи, MH370".Это было последнее его сообщение. Спустя три минуты, когда Boeing 777 находился где-то посреди Южно-Китайского моря, на самолете отключили транспондер.Пропажи хватились не сразу. УВД Хошимина впервые попыталось связаться с самолетом через 20 минут после того, как сигнал прекратился. Последовали продолжительные переговоры между вьетнамскими и малазийскими диспетчерами. Попробовали систему текстовых сообщений ACARS, спутниковый телефон. В результате спасательным службам о потере самолета сообщили с большим опозданием и упустили драгоценное время.Где искать, тоже никто не понимал. Начали в Южно-Китайском море — там, где пропала связь. Позже поступила информация от вьетнамских военных. С помощью своих станций слежения они установили: после отключения транспондера самолет круто взял на юго-запад, почти в обратную сторону, пролетел вдоль границ Малайзии и Вьетнама. А в районе острова Пинанг, уже над Андаманским морем, повернул на северо-запад. В 02:22 по местному времени покинул зону действия наземных радаров. Прямых свидетельств того, что случилось дальше, нет — только косвенные."Стог сена"Дело в том, что двигатели самолета Rolls-Royce были оснащены передатчиком, который ежечасно отправлял сигнал на спутник Inmarsat, находившийся в то время над Индийским океаном. Последний раз это произошло в 08:19. Проанализировав все данные, рассчитали возможную траекторию MH370. Получились две гигантских дуги — зоны возможного падения "Боинга". Верхняя проходила по суше: от Лаоса до Казахстана. Но ни одна из стран не зафиксировала вхождение самолета в свое воздушное пространство.Вторая протянулась по юго-восточной части Индийского океана. По дополнительным параметрам установили наиболее вероятную зону катастрофы — в двух тысячах километрах западнее австралийского Перта.Поисковую операцию начали в восьми странах. Задействовали 19 кораблей и 21 военный самолет. Сожгли десятки миллионов литров топлива. Территория гигантская: миллионы квадратных километров. К тому же эта акватория плохо изучена. Сведений о характере дна крайне мало. Шансы найти что-нибудь минимальные. Как выразился один из чиновников, речь шла не об "иголке в стоге сена", а хотя бы о самом "стоге сена".Зыбкая надежда на результат возникла, когда китайский корабль поймал сигнал, похожий на тот, что издает подводный локационный буй. Современные самолеты оснащают ими как раз на такой случай. Это произошло 5 апреля. Однако найти источник сигналов не успели. А уже 8 апреля они прекратились — батарейки такого устройства рассчитаны на месяц.С августа 2014-го по январь 2017-го применяли глубоководные аппараты. Зону расширили вдвое.В совокупности все это стало самой масштабной и дорогой поисковой операцией в истории человечества. В результате получили важные сведения о характере океанического дна, нашли несколько кораблекрушений (в том числе — XIX века). Однако место падения MH370 так и не обнаружили. В мае 2018-го все работы официально свернули.Загадочная женщинаК тому времени появились доказательства того, что самолет разбился. Мелкие обломки выбросило на берега западной части Индийского океана — Африки, Маврикия. Туда их отнесло течением. На острове Реюньон нашли элерон-закрылок. Маркировка подтверждала: это деталь того самого борта. По характеру повреждений специалисты сделали вывод: MH370 даже не пытался приводниться, просто рухнул в воду.Причины катастрофы неизвестны. Версии выдвигали разные. Вплоть до того, что один из пилотов таким образом решил покончить с собой. В домах Шаха и Хамида провели обыски. Однако ничего подозрительного не увидели.Еще одна возможность — стороннее вмешательство. Кто-то мог захватить управление "Боингом". В пользу этого то, что два пассажира прошли на борт по поддельным паспортам. Оба — иранцы, но один выдал себя за гражданина Италии, другой — за австрийца. Впрочем, следствие склоняется к версии, что их целью была эмиграция в Европу.Теорий много. Так, в 2020-м сообщили о загадочной женщине, которая звонила капитану за два дня до исчезновения самолета. Известно, что она приобрела SIM-карту под фальшивым именем. В бульварной прессе отмечали: так часто действуют преступники и даже террористы. Но каких-либо связей с экстремистскими группировками у членов экипажа не выявили.Изучили и груз. Самое подозрительное — литий-ионные батареи общим весом 221 килограмм. Теоретически они могли взорваться. Однако это не объясняет странную траекторию полета.В июле 2018-го международная следственная группа выпустила отчет, в котором расписалась в собственном бессилии. Лишь указала на "неопровержимый факт вмешательства": некто отключил системы связи и вручную развернул самолет. Кто и зачем это сделал, по злому умыслу или ошибке, — непонятно. Техническую неисправность признали менее вероятной."Нет находки — нет оплаты"Для родственников жертв катастрофы это, помимо всего прочего, означало, что в крушении самолета никто не виноват — ни производитель лайнера, ни авиакомпания, ни правительственные структуры. Большинство представителей пропавших пассажиров согласились принять компенсации от Malaysia Airlines в досудебном порядке. Но около 40 семей до сих пор отказываются от этого — надеются, что правду, а значит, и виновных, установят, отмечает CNN.Помочь в этом может только обнаружение упавшего самолета. И теперь у всех, кто рассчитывает получить ответ на загадку века, — новая надежда. Как сообщает Associated Press, министр транспорта Малайзии Энтони Лоук накануне годовщины трагедии заявил, что "правительство твердо намерено найти MH370".В Куала-Лумпуре полагаются на техасскую компанию по производству морских роботов Ocean Infinity, которая уже участвовала в поисках в 2018-м. С той поры там существенно усовершенствовали и нарастили флот надводных судов и спускаемых аппаратов.Сделку, скорее всего, заключат в формате "нет результата — нет оплаты". Сумма не разглашается. Однако очевидно, что для родных и близких жертв катастрофы успех исследователей будет бесценен.

https://ria.ru/20190308/1551636270.html

индийский океан

малайзия

куала-лумпур

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