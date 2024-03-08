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Цена биткоина обновила исторический максимум
Цена биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 08.03.2024
Цена биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина впервые приблизилась к 70 тысячам долларов, достигнув рекордного показателя, следует из данных торгов. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T18:37
2024-03-08T18:37
2024-03-08T20:09
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Стоимость биткоина впервые приблизилась к 70 тысячам долларов, достигнув рекордного показателя, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 18:39 мск биткоин дорожал на 0,94 процента за сутки — до 67 874 долларов. При этом минутами ранее показатель поднимался до 69 тысяч долларов. Незадолго до этого биткоин вырос до 69 900 долларов, что стало новым максимумом.По информации портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость криптовалюты росла на 1,08 процента — в среднем до 68 017 долларов. Динамика также приводится за сутки.Рекордный уровень в 69 тысяч долларов был впервые достигнут 10 ноября 2021 года. На этой неделе, во вторник, стоимость криптовалюты вновь оказалась на этом уровне, однако затем откатилась.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
биткоин, в мире, экономика
Биткоин, В мире, Экономика
Цена биткоина обновила исторический максимум
Цена биткоина достигла 70 тысяч долларов, обновив исторический максимум
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Стоимость биткоина впервые приблизилась к 70 тысячам долларов, достигнув рекордного показателя, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 18:39 мск биткоин дорожал на 0,94 процента за сутки — до 67 874 долларов. При этом минутами ранее показатель поднимался до 69 тысяч долларов. Незадолго до этого биткоин вырос до 69 900 долларов, что стало новым максимумом.
По информации портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость криптовалюты росла на 1,08 процента — в среднем до 68 017 долларов. Динамика также приводится за сутки.
Рекордный уровень в 69 тысяч долларов был впервые достигнут 10 ноября 2021 года. На этой неделе, во вторник, стоимость криптовалюты вновь оказалась на этом уровне, однако затем откатилась.
Центробанк считает возможным инвестирование в криптовалюту