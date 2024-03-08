https://ria.ru/20240308/bitkoin-1931930838.html

Цена биткоина обновила исторический максимум

Цена биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 08.03.2024

Цена биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина впервые приблизилась к 70 тысячам долларов, достигнув рекордного показателя, следует из данных торгов. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T18:37

2024-03-08T18:37

2024-03-08T20:09

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экономика

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Стоимость биткоина впервые приблизилась к 70 тысячам долларов, достигнув рекордного показателя, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 18:39 мск биткоин дорожал на 0,94 процента за сутки — до 67 874 долларов. При этом минутами ранее показатель поднимался до 69 тысяч долларов. Незадолго до этого биткоин вырос до 69 900 долларов, что стало новым максимумом.По информации портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость криптовалюты росла на 1,08 процента — в среднем до 68 017 долларов. Динамика также приводится за сутки.Рекордный уровень в 69 тысяч долларов был впервые достигнут 10 ноября 2021 года. На этой неделе, во вторник, стоимость криптовалюты вновь оказалась на этом уровне, однако затем откатилась.

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

биткоин, в мире, экономика