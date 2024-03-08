https://ria.ru/20240308/besporyadki-1931881630.html

В Варшаве разыскивают 12 человек после беспорядков на протесте фермеров

В Варшаве разыскивают 12 человек после беспорядков на протесте фермеров - РИА Новости, 08.03.2024

В Варшаве разыскивают 12 человек после беспорядков на протесте фермеров

Варшавская полиция разыскивает двенадцать человек в связи с беспорядками, произошедшими во время протеста фермеров в среду, говорится в сообщении столичной... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T11:17

2024-03-08T11:17

2024-03-08T11:17

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ВАРШАВА, 8 мар - РИА Новости. Варшавская полиция разыскивает двенадцать человек в связи с беспорядками, произошедшими во время протеста фермеров в среду, говорится в сообщении столичной комендатуры. В ходе уличного протеста фермеров в среду участники акции вели себя нехарактерно агрессивно. Возле здания канцелярии премьер-министра протестующие провоцировали столкновения с полицией, поджигали покрышки и бросали в сторону здания горящие предметы. Возле здания сейма они разобрали брусчатый тротуар и бросали камни в полицию, 14 полицейских были ранены. Были задержаны более 50 участников беспорядков."Столичные полицейские проводят мероприятия в связи с беспорядками, произошедшими 6 марта в Варшаве. Мы публикуем изображения лиц, подозреваемых в участии в этих мероприятиях и допущении нарушения действующего правопорядка", - говорится в сообщении. Полицейские опубликовали фото 12 мужчин. Всех, кто их узнает, стражи порядка просят связаться с ними по телефону или лично. Уточняется, что разыскиваемые лица подозреваются в "активном нападении, оскорблении и нарушении телесной неприкосновенности должностных лиц, повреждения имущества", а незаконном применении пиротехнических средств. Акции протеста фермеров проходят в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://ria.ru/20240303/fermer-1930802183.html

https://ria.ru/20240118/bashkiriya-1922012480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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