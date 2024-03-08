https://ria.ru/20240308/bespilotnik-1931936291.html

В Белгородской области сбили два беспилотника

В Белгородской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 08.03.2024

В Белгородской области сбили два беспилотника

Два беспилотника сбиты в Яковлевском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T19:07

2024-03-08T19:07

2024-03-08T19:59

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Два беспилотника сбиты в Яковлевском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО - сбито 2 БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал он.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.В свою очередь в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что два украинских дрона были сбиты над Белгородской областью около 18.30 мск, очередная попытка террористической атаки Киева по объектам РФ была пресечена.

https://ria.ru/20240308/ukraina-1931930027.html

белгородская область

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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков