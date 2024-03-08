https://ria.ru/20240308/bespilotnik-1931896269.html
ПВО сбила два беспилотника в Белгородской области
ПВО сбила два беспилотника в Белгородской области - РИА Новости, 08.03.2024
ПВО сбила два беспилотника в Белгородской области
Система ПВО сбила два беспилотника в районе села Варваровка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T13:32
2024-03-08T13:32
2024-03-08T13:46
белгородская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Система ПВО сбила два беспилотника в районе села Варваровка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее он уже сообщал, что было сбито два беспилотника в Белгородской области - в районе сел Беломестное и Болдыревка."В Белгородском районе системой ПВО сбито 2 БПЛА самолетного типа в районе села Варваровка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.В свою очередь в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что два украинских дрона были сбиты над Белгородской областью около 13.00 мск. Очередная попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ была пресечена.
https://ria.ru/20240308/obeschanie-1931856231.html
https://ria.ru/20240308/oruzhie-1931894282.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, безопасность
Белгородская область, Безопасность
ПВО сбила два беспилотника в Белгородской области
ПВО сбила два беспилотника в районе белгородского села Варваровка