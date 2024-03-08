Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила два беспилотника в Белгородской области - РИА Новости, 08.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 08.03.2024 (обновлено: 13:46 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/bespilotnik-1931896269.html
ПВО сбила два беспилотника в Белгородской области
ПВО сбила два беспилотника в Белгородской области - РИА Новости, 08.03.2024
ПВО сбила два беспилотника в Белгородской области
Система ПВО сбила два беспилотника в районе села Варваровка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T13:32
2024-03-08T13:46
белгородская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Система ПВО сбила два беспилотника в районе села Варваровка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее он уже сообщал, что было сбито два беспилотника в Белгородской области - в районе сел Беломестное и Болдыревка."В Белгородском районе системой ПВО сбито 2 БПЛА самолетного типа в районе села Варваровка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.В свою очередь в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что два украинских дрона были сбиты над Белгородской областью около 13.00 мск. Очередная попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ была пресечена.
https://ria.ru/20240308/obeschanie-1931856231.html
https://ria.ru/20240308/oruzhie-1931894282.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, безопасность
Белгородская область, Безопасность
ПВО сбила два беспилотника в Белгородской области

ПВО сбила два беспилотника в районе белгородского села Варваровка

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Система ПВО сбила два беспилотника в районе села Варваровка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее он уже сообщал, что было сбито два беспилотника в Белгородской области - в районе сел Беломестное и Болдыревка.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
"Сотрут с лица земли". Макрон разгневал американцев обещанием по Украине
Вчера, 05:39
Белгородском районе системой ПВО сбито 2 БПЛА самолетного типа в районе села Варваровка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.
В свою очередь в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что два украинских дрона были сбиты над Белгородской областью около 13.00 мск. Очередная попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ была пресечена.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Совместное с Францией производство оружия на Украине начнется летом
Вчера, 13:09
 
Белгородская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала