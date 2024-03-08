https://ria.ru/20240308/bespilotnik-1931896269.html

ПВО сбила два беспилотника в Белгородской области

ПВО сбила два беспилотника в Белгородской области - РИА Новости, 08.03.2024

ПВО сбила два беспилотника в Белгородской области

Система ПВО сбила два беспилотника в районе села Варваровка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T13:32

2024-03-08T13:32

2024-03-08T13:46

белгородская область

безопасность

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Система ПВО сбила два беспилотника в районе села Варваровка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее он уже сообщал, что было сбито два беспилотника в Белгородской области - в районе сел Беломестное и Болдыревка."В Белгородском районе системой ПВО сбито 2 БПЛА самолетного типа в районе села Варваровка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.В свою очередь в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что два украинских дрона были сбиты над Белгородской областью около 13.00 мск. Очередная попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ была пресечена.

https://ria.ru/20240308/obeschanie-1931856231.html

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белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, безопасность