https://ria.ru/20240308/bespilotnik-1931880841.html

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область около десяти раз с помощью БПЛА

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область около десяти раз с помощью БПЛА - РИА Новости, 08.03.2024

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область около десяти раз с помощью БПЛА

Украинская армия за прошедшие сутки атаковала пять районов Белгородской области порядка 10 раз с помощью беспилотников, двое мирных жителей получили ранения,... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T11:10

2024-03-08T11:10

2024-03-08T11:10

происшествия

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россия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 8 мар - РИА Новости. Украинская армия за прошедшие сутки атаковала пять районов Белгородской области порядка 10 раз с помощью беспилотников, двое мирных жителей получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По данным губернатора, 7 марта украинские военные по Грайворонскому округу выпустили 33 снаряда, включая четыре взрывных устройства с дронов. Кроме того, атаке подверглись еще четыре муниципалитета региона, было зафиксировано семь атак с помощью беспилотников, часть из них сбита системой ПВО. Двое мужчин были ранены, одного из них госпитализировали, второму помощь оказана на месте. "В Грайворонском городском округе по селу Козинка выпущено 10 минометных снарядов, из них пять пришлось на окраину села. Есть пострадавший – у мужчины осколочные ранения нижней конечности. Вся необходимая медицинская помощь была оказана врачами ЦРБ, от госпитализации мужчина отказался. В частном жилом домовладении поврежден сарай. Также в Козинке с БПЛА сброшено два взрывных устройства на частный жилой дом... Ещё один дрон противника упал в огород одного из частных домовладений – сотрудниками Минобороны РФ взрывное устройство обезврежено", - написал Гладков. Он добавил, что по окраинам сел Новостроевка-Вторая, Дроновка и Безымено выпущено в сумме 12 минометных снарядов. В селе Новостроевка-Первая с квадрокоптера сброшено два взрывных устройства, после чего квадрокоптер был сбит в воздухе. Повреждена кровля у складского помещения. Село Пороз семь раз обстреляли из гранатомета, незначительно пострадал торговый объект. Над селом Головчино системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. В Белгородском районе, по информации главы региона, село Наумовка атаковано с помощью дрона-камикадзе, пострадал мирный житель. Сейчас пострадавший находится в больнице №2 города Белгорода, уточнил Гладков. В Белгороде двумя беспилотниками атаковано здание коммерческой организации. "В Новооскольском городском округе в районе села Шараповка средствами ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. В Яковлевском городском округе в районе села Озерово системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа", - отметил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240308/bespilotniki-1931860649.html

https://ria.ru/20240306/bespilotnik-1931407241.html

https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html

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белгород

россия

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Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, белгород, россия, вячеслав гладков