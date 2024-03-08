https://ria.ru/20240308/bespilotnik-1931862805.html
При атаке беспилотников в Волгоградской области никто не пострадал
При атаке беспилотников в Волгоградской области никто не пострадал - РИА Новости, 08.03.2024
При атаке беспилотников в Волгоградской области никто не пострадал
В Городищенском районе Волгоградской области отражена атака беспилотников, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в своем... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T08:00
2024-03-08T08:00
2024-03-08T08:09
волгоградская область
городищенский район
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 8 мар - РИА Новости. В Городищенском районе Волгоградской области отражена атака беспилотников, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.В пятницу Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Волгоградской областью и еще один - над Белгородской."Сегодня утром была отражена атака БПЛА в Городищенском районе Волгоградской области... Приняты меры по обеспечению безопасности жителей. Жертв и разрушений нет", - цитирует пресс-служба администрации области слова Бочарова.
https://ria.ru/20240307/bespilotniki-1931624051.html
волгоградская область
городищенский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, городищенский район, происшествия
Волгоградская область, Городищенский район, Происшествия
При атаке беспилотников в Волгоградской области никто не пострадал
При атаке 11 украинских дронов в Волгоградской области никто не пострадал