https://ria.ru/20240308/bespilotnik-1931862805.html

При атаке беспилотников в Волгоградской области никто не пострадал

При атаке беспилотников в Волгоградской области никто не пострадал - РИА Новости, 08.03.2024

При атаке беспилотников в Волгоградской области никто не пострадал

В Городищенском районе Волгоградской области отражена атака беспилотников, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в своем... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T08:00

2024-03-08T08:00

2024-03-08T08:09

волгоградская область

городищенский район

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 8 мар - РИА Новости. В Городищенском районе Волгоградской области отражена атака беспилотников, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.В пятницу Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Волгоградской областью и еще один - над Белгородской."Сегодня утром была отражена атака БПЛА в Городищенском районе Волгоградской области... Приняты меры по обеспечению безопасности жителей. Жертв и разрушений нет", - цитирует пресс-служба администрации области слова Бочарова.

https://ria.ru/20240307/bespilotniki-1931624051.html

волгоградская область

городищенский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

волгоградская область, городищенский район, происшествия