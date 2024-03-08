https://ria.ru/20240308/belgorod-1931905886.html

В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.03.2024

В Белгороде отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T14:56

2024-03-08T14:56

2024-03-08T14:56

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 8 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщили в городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в Telegram-канале мэрии в 11.15 мск пятницы. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через 2 час и 15 минут тревогу отменили. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэрии. Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.

https://ria.ru/20240308/krakh-1931898534.html

белгород

белгородский район

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Варвара Скокшина

происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков