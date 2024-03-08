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В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.03.2024
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14:56 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/belgorod-1931905886.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.03.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T14:56
2024-03-08T14:56
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 8 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщили в городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в Telegram-канале мэрии в 11.15 мск пятницы. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через 2 час и 15 минут тревогу отменили. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэрии. Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.
https://ria.ru/20240308/krakh-1931898534.html
белгород
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Павел Колядин | Перейти в медиабанкМодульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде
Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Павел Колядин
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Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 8 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщили в городской администрации.
Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в Telegram-канале мэрии в 11.15 мск пятницы. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через 2 час и 15 минут тревогу отменили.
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэрии.
Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.
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