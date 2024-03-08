https://ria.ru/20240308/belgorod-1931905886.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.03.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T14:56
2024-03-08T14:56
2024-03-08T14:56
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 8 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщили в городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в Telegram-канале мэрии в 11.15 мск пятницы. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через 2 час и 15 минут тревогу отменили. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэрии. Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.
https://ria.ru/20240308/krakh-1931898534.html
белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность