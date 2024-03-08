https://ria.ru/20240308/bayden-1931956500.html
Байден рассказал Нетаньяху о необходимости "прийти к Иисусу"
Байден рассказал Нетаньяху о необходимости "прийти к Иисусу" - РИА Новости, 08.03.2024
Байден рассказал Нетаньяху о необходимости "прийти к Иисусу"
Президент США Джо Байден рассказал, что говорил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о необходимости "прийти к Иисусу", имея, вероятно, ввиду... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T22:23
2024-03-08T22:23
2024-03-08T22:23
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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал, что говорил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о необходимости "прийти к Иисусу", имея, вероятно, ввиду радикальную смену его политического курса. Слова Байдена прозвучали в частной беседе с сенатором Майклом Беннетом после ежегодного выступления в конгрессе, где американский лидер призывал, в частности, обезопасить гражданское население сектора Газа и обеспечить его гуманитарной помощью. "Я сказал ему: "Биби... вам и мне предстоит встреча из разряда "прийти к Иисусу", - ответил Байден сенатору, который говорил ему о необходимости наращивать гуманитарные поставки палестинцам. Беседу случайно подслушала телекамера, работавшая в зале конгресса. Англоязычная идиома "прийти к Иисусу" обычно означает момент озарения или осознания, радикально меняющий взгляды и поведение индивида. В каком контексте об этом было сказано Нетаньяху, многолетнему лидеру израильских правых и известному "ястребу" в вопросах ближневосточного урегулирования, Байден не пояснил.
https://ria.ru/20240216/gaza-1927881664.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, джо байден, биньямин нетаньяху, майкл беннет
В мире, США, Израиль, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Майкл Беннет
Байден рассказал Нетаньяху о необходимости "прийти к Иисусу"
Байден рассказал, что говорил Нетаньяху о необходимости "прийти к Иисусу"
ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал, что говорил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о необходимости "прийти к Иисусу", имея, вероятно, ввиду радикальную смену его политического курса.
Слова Байдена прозвучали в частной беседе с сенатором Майклом Беннетом
после ежегодного выступления в конгрессе, где американский лидер призывал, в частности, обезопасить гражданское население сектора Газа и обеспечить его гуманитарной помощью.
«
"Я сказал ему: "Биби... вам и мне предстоит встреча из разряда "прийти к Иисусу", - ответил Байден сенатору, который говорил ему о необходимости наращивать гуманитарные поставки палестинцам.
Беседу случайно подслушала телекамера, работавшая в зале конгресса.
Англоязычная идиома "прийти к Иисусу" обычно означает момент озарения или осознания, радикально меняющий взгляды и поведение индивида. В каком контексте об этом было сказано Нетаньяху, многолетнему лидеру израильских правых и известному "ястребу" в вопросах ближневосточного урегулирования, Байден не пояснил.
Байден заявил, что призвал Нетаньяху к временному прекращению огня в Газе