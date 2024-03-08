https://ria.ru/20240308/bayden-1931956500.html

Байден рассказал Нетаньяху о необходимости "прийти к Иисусу"

Байден рассказал Нетаньяху о необходимости "прийти к Иисусу" - РИА Новости, 08.03.2024

Байден рассказал Нетаньяху о необходимости "прийти к Иисусу"

Президент США Джо Байден рассказал, что говорил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о необходимости "прийти к Иисусу", имея, вероятно, ввиду... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T22:23

2024-03-08T22:23

2024-03-08T22:23

в мире

сша

израиль

джо байден

биньямин нетаньяху

майкл беннет

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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал, что говорил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о необходимости "прийти к Иисусу", имея, вероятно, ввиду радикальную смену его политического курса. Слова Байдена прозвучали в частной беседе с сенатором Майклом Беннетом после ежегодного выступления в конгрессе, где американский лидер призывал, в частности, обезопасить гражданское население сектора Газа и обеспечить его гуманитарной помощью. "Я сказал ему: "Биби... вам и мне предстоит встреча из разряда "прийти к Иисусу", - ответил Байден сенатору, который говорил ему о необходимости наращивать гуманитарные поставки палестинцам. Беседу случайно подслушала телекамера, работавшая в зале конгресса. Англоязычная идиома "прийти к Иисусу" обычно означает момент озарения или осознания, радикально меняющий взгляды и поведение индивида. В каком контексте об этом было сказано Нетаньяху, многолетнему лидеру израильских правых и известному "ястребу" в вопросах ближневосточного урегулирования, Байден не пояснил.

https://ria.ru/20240216/gaza-1927881664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, израиль, джо байден, биньямин нетаньяху, майкл беннет