В Госдуме Байдена сравнили с Волан-де-Мортом
Шеремет: в конгрессе Байден и внешне, и внутренне был похож на Волан-де-Морта
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Джо Байден во время выступления в Конгрессе в Капитолии
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Джо Байден во время выступления в Конгрессе в Капитолии. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден своей навязчивой одержимостью разжечь в мире бессмысленные масштабные войны схож с Волан-де-Мортом из серии книг о Гарри Поттере.
Ранее Байден в своем обращении призвал конгресс утвердить и представить ему на подпись законопроект о помощи Украине и, обращаясь к российскому коллеге Владимиру Путину, заверил, что американцы "не отступят и не прогнутся" в восточноевропейском конфликте.
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"Байден как внешне, так и внутренне, выступая в конгрессе США в излюбленной им манере устрашающих посланий, был похож на воплощение зла и ненависти ко всему цивилизованному миру Волан-де-Морта, который своими костлявыми руками из мира мертвых хочет дотянуться и собрать страшную дань в мире живых, тем самым вернув былую силу и молодость", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Байден так же, как и Волан-де-Морт в произведениях английской писательницы Джоан Роулинг, своей навязчивой одержимостью провоцирует по всему миру бессмысленные масштабные войны, ввергающие мир в неуправляемый хаос.
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"Байдену сегодня очень важно перетянуть конгрессменов из двух палат на свою темную сторону, словно в лучших традициях всем известной серии романов Роулинг", - сказал депутат.