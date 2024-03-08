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В Госдуме Байдена сравнили с Волан-де-Мортом - РИА Новости, 08.03.2024
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19:31 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/bayden-1931939150.html
В Госдуме Байдена сравнили с Волан-де-Мортом
В Госдуме Байдена сравнили с Волан-де-Мортом - РИА Новости, 08.03.2024
В Госдуме Байдена сравнили с Волан-де-Мортом
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден своей навязчивой одержимостью разжечь в мире бессмысленные масштабные... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T19:31
2024-03-08T19:31
в мире
джо байден
михаил шеремет
джоан роулинг (джоан мюррэй)
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден своей навязчивой одержимостью разжечь в мире бессмысленные масштабные войны схож с Волан-де-Мортом из серии книг о Гарри Поттере. Ранее Байден в своем обращении призвал конгресс утвердить и представить ему на подпись законопроект о помощи Украине и, обращаясь к российскому коллеге Владимиру Путину, заверил, что американцы "не отступят и не прогнутся" в восточноевропейском конфликте. "Байден как внешне, так и внутренне, выступая в конгрессе США в излюбленной им манере устрашающих посланий, был похож на воплощение зла и ненависти ко всему цивилизованному миру Волан-де-Морта, который своими костлявыми руками из мира мертвых хочет дотянуться и собрать страшную дань в мире живых, тем самым вернув былую силу и молодость", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Байден так же, как и Волан-де-Морт в произведениях английской писательницы Джоан Роулинг, своей навязчивой одержимостью провоцирует по всему миру бессмысленные масштабные войны, ввергающие мир в неуправляемый хаос. "Байдену сегодня очень важно перетянуть конгрессменов из двух палат на свою темную сторону, словно в лучших традициях всем известной серии романов Роулинг", - сказал депутат.
https://ria.ru/20240308/bayden-1931937415.html
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в мире, джо байден, михаил шеремет, джоан роулинг (джоан мюррэй), госдума рф
В мире, Джо Байден, Михаил Шеремет, Джоан Роулинг (Джоан Мюррэй), Госдума РФ
В Госдуме Байдена сравнили с Волан-де-Мортом

Шеремет: в конгрессе Байден и внешне, и внутренне был похож на Волан-де-Морта

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Джо Байден во время выступления в Конгрессе в Капитолии
Президент США Джо Байден во время выступления в Конгрессе в Капитолии - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Джо Байден во время выступления в Конгрессе в Капитолии. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден своей навязчивой одержимостью разжечь в мире бессмысленные масштабные войны схож с Волан-де-Мортом из серии книг о Гарри Поттере.
Ранее Байден в своем обращении призвал конгресс утвердить и представить ему на подпись законопроект о помощи Украине и, обращаясь к российскому коллеге Владимиру Путину, заверил, что американцы "не отступят и не прогнутся" в восточноевропейском конфликте.
Президент Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Он был крайне агрессивен. На Западе сообщили о странном поведении Байдена
Вчера, 19:15
«
"Байден как внешне, так и внутренне, выступая в конгрессе США в излюбленной им манере устрашающих посланий, был похож на воплощение зла и ненависти ко всему цивилизованному миру Волан-де-Морта, который своими костлявыми руками из мира мертвых хочет дотянуться и собрать страшную дань в мире живых, тем самым вернув былую силу и молодость", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Байден так же, как и Волан-де-Морт в произведениях английской писательницы Джоан Роулинг, своей навязчивой одержимостью провоцирует по всему миру бессмысленные масштабные войны, ввергающие мир в неуправляемый хаос.
«
"Байдену сегодня очень важно перетянуть конгрессменов из двух палат на свою темную сторону, словно в лучших традициях всем известной серии романов Роулинг", - сказал депутат.
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Конгрессвумен Тейлор-Грин назвала речь Байдена унизительной
Вчера, 18:49
 
В миреДжо БайденМихаил ШереметДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)Госдума РФ
 
 
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