https://ria.ru/20240308/bayden-1931939150.html

В Госдуме Байдена сравнили с Волан-де-Мортом

В Госдуме Байдена сравнили с Волан-де-Мортом - РИА Новости, 08.03.2024

В Госдуме Байдена сравнили с Волан-де-Мортом

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден своей навязчивой одержимостью разжечь в мире бессмысленные масштабные... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T19:31

2024-03-08T19:31

2024-03-08T19:31

в мире

джо байден

михаил шеремет

джоан роулинг (джоан мюррэй)

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден своей навязчивой одержимостью разжечь в мире бессмысленные масштабные войны схож с Волан-де-Мортом из серии книг о Гарри Поттере. Ранее Байден в своем обращении призвал конгресс утвердить и представить ему на подпись законопроект о помощи Украине и, обращаясь к российскому коллеге Владимиру Путину, заверил, что американцы "не отступят и не прогнутся" в восточноевропейском конфликте. "Байден как внешне, так и внутренне, выступая в конгрессе США в излюбленной им манере устрашающих посланий, был похож на воплощение зла и ненависти ко всему цивилизованному миру Волан-де-Морта, который своими костлявыми руками из мира мертвых хочет дотянуться и собрать страшную дань в мире живых, тем самым вернув былую силу и молодость", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Байден так же, как и Волан-де-Морт в произведениях английской писательницы Джоан Роулинг, своей навязчивой одержимостью провоцирует по всему миру бессмысленные масштабные войны, ввергающие мир в неуправляемый хаос. "Байдену сегодня очень важно перетянуть конгрессменов из двух палат на свою темную сторону, словно в лучших традициях всем известной серии романов Роулинг", - сказал депутат.

https://ria.ru/20240308/bayden-1931937415.html

https://ria.ru/20240308/rech-1931931896.html

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в мире, джо байден, михаил шеремет, джоан роулинг (джоан мюррэй), госдума рф