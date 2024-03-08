Рейтинг@Mail.ru
Он был крайне агрессивен. На Западе сообщили о странном поведении Байдена - РИА Новости, 08.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 08.03.2024 (обновлено: 19:16 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/bayden-1931937415.html
Он был крайне агрессивен. На Западе сообщили о странном поведении Байдена
Он был крайне агрессивен. На Западе сообщили о странном поведении Байдена - РИА Новости, 08.03.2024
Он был крайне агрессивен. На Западе сообщили о странном поведении Байдена
Президент США Джо Байден в своем выступлении с посланием конгрессу агрессивно обвинял во всех неудачах своих оппонентов, заявил британский эксперт Александр... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T19:15
2024-03-08T19:16
в мире
сша
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926674855_0:108:3062:1830_1920x0_80_0_0_4d7f56cc1d97bcea809591acc6442fa5.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден в своем выступлении с посланием конгрессу агрессивно обвинял во всех неудачах своих оппонентов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran."Ежегодное послание президента "О положении союза" — это мероприятие, на котором страна объединяется. Конечно, там есть и политический аспект, но никогда не было такого, чтобы президент использовал послание для обвинений в адрес своих оппонентов в такой злой и агрессивной форме", — отметил аналитик.Меркурис напомнил, что 16-й президент США Авраам Линкольн произносил подобную речь во время Гражданской войны (1861-1865 годов), но он не позволял себе говорить о противниках в такой манере, которая характерна для действующего главы Белого дома.Ранее Байден выступил с ежегодным обращением к конгрессу. Как заявили в Белом доме, американский президент поделился своими "историческими достижениями" на посту главы государства.
https://ria.ru/20240308/ukraina-1931930027.html
https://ria.ru/20240308/ukraina-1931915407.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926674855_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_bfd016a9adff8d1f6356c545b33078a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Он был крайне агрессивен. На Западе сообщили о странном поведении Байдена

Эксперт Меркурис назвал речь Байдена в конгрессе злой и агрессивной

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома
Президент Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден в своем выступлении с посланием конгрессу агрессивно обвинял во всех неудачах своих оппонентов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.
"Ежегодное послание президента "О положении союза" — это мероприятие, на котором страна объединяется. Конечно, там есть и политический аспект, но никогда не было такого, чтобы президент использовал послание для обвинений в адрес своих оппонентов в такой злой и агрессивной форме", — отметил аналитик.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
"Не понимаю". Экс-представитель НАТО в Москве пришел в ярость из-за Украины
Вчера, 18:33
Меркурис напомнил, что 16-й президент США Авраам Линкольн произносил подобную речь во время Гражданской войны (1861-1865 годов), но он не позволял себе говорить о противниках в такой манере, которая характерна для действующего главы Белого дома.
Ранее Байден выступил с ежегодным обращением к конгрессу. Как заявили в Белом доме, американский президент поделился своими "историческими достижениями" на посту главы государства.
Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
"Видно даже из космоса". Генерал ВСУ сделал шокирующее признание о России
Вчера, 16:04
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала