https://ria.ru/20240308/bayden-1931937415.html
Он был крайне агрессивен. На Западе сообщили о странном поведении Байдена
Он был крайне агрессивен. На Западе сообщили о странном поведении Байдена - РИА Новости, 08.03.2024
Он был крайне агрессивен. На Западе сообщили о странном поведении Байдена
Президент США Джо Байден в своем выступлении с посланием конгрессу агрессивно обвинял во всех неудачах своих оппонентов, заявил британский эксперт Александр... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T19:15
2024-03-08T19:15
2024-03-08T19:16
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден в своем выступлении с посланием конгрессу агрессивно обвинял во всех неудачах своих оппонентов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran."Ежегодное послание президента "О положении союза" — это мероприятие, на котором страна объединяется. Конечно, там есть и политический аспект, но никогда не было такого, чтобы президент использовал послание для обвинений в адрес своих оппонентов в такой злой и агрессивной форме", — отметил аналитик.Меркурис напомнил, что 16-й президент США Авраам Линкольн произносил подобную речь во время Гражданской войны (1861-1865 годов), но он не позволял себе говорить о противниках в такой манере, которая характерна для действующего главы Белого дома.Ранее Байден выступил с ежегодным обращением к конгрессу. Как заявили в Белом доме, американский президент поделился своими "историческими достижениями" на посту главы государства.
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в мире, сша, джо байден
Он был крайне агрессивен. На Западе сообщили о странном поведении Байдена
Эксперт Меркурис назвал речь Байдена в конгрессе злой и агрессивной
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости.
Президент США Джо Байден в своем выступлении с посланием конгрессу агрессивно обвинял во всех неудачах своих оппонентов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran
.
"Ежегодное послание президента "О положении союза" — это мероприятие, на котором страна объединяется. Конечно, там есть и политический аспект, но никогда не было такого, чтобы президент использовал послание для обвинений в адрес своих оппонентов в такой злой и агрессивной форме", — отметил аналитик.
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Меркурис напомнил, что 16-й президент США Авраам Линкольн произносил подобную речь во время Гражданской войны (1861-1865 годов), но он не позволял себе говорить о противниках в такой манере, которая характерна для действующего главы Белого дома.
Ранее Байден
выступил с ежегодным обращением к конгрессу. Как заявили в Белом доме, американский президент поделился своими "историческими достижениями" на посту главы государства.
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