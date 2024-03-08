https://ria.ru/20240308/bayden-1931937415.html

Он был крайне агрессивен. На Западе сообщили о странном поведении Байдена

Он был крайне агрессивен. На Западе сообщили о странном поведении Байдена - РИА Новости, 08.03.2024

Он был крайне агрессивен. На Западе сообщили о странном поведении Байдена

Президент США Джо Байден в своем выступлении с посланием конгрессу агрессивно обвинял во всех неудачах своих оппонентов, заявил британский эксперт Александр... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T19:15

2024-03-08T19:15

2024-03-08T19:16

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден в своем выступлении с посланием конгрессу агрессивно обвинял во всех неудачах своих оппонентов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran."Ежегодное послание президента "О положении союза" — это мероприятие, на котором страна объединяется. Конечно, там есть и политический аспект, но никогда не было такого, чтобы президент использовал послание для обвинений в адрес своих оппонентов в такой злой и агрессивной форме", — отметил аналитик.Меркурис напомнил, что 16-й президент США Авраам Линкольн произносил подобную речь во время Гражданской войны (1861-1865 годов), но он не позволял себе говорить о противниках в такой манере, которая характерна для действующего главы Белого дома.Ранее Байден выступил с ежегодным обращением к конгрессу. Как заявили в Белом доме, американский президент поделился своими "историческими достижениями" на посту главы государства.

https://ria.ru/20240308/ukraina-1931930027.html

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в мире, сша, джо байден