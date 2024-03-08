Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего
Карлсон назвал слова Байдена об Украине во время выступления в конгрессе бредом
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден во время выступления в Конгрессе в Капитолии
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден во время выступления в Конгрессе в Капитолии
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон на своей странице в социальной сети X назвал бредом сумасшедшего слова президента США Джо Байдена об Украине во время выступления в конгрессе с посланием "О положении союза".
"Ложь за ложью. "Украина может остановить Россию". Нет, не может. Это продолжается уже более двух лет. "НАТО— сильна как никогда". Нет, это не так. <...> Это бред сумасшедшего", сказал Карлсон во время прямой трансляции.
Байден во время выступления в американском конгрессе заявил, что "Украина может остановить Путина" при американской поддержке. Президент США также призвал конгресс утвердить и представить ему на подпись законопроект о помощи Киеву.
Журналист считает, что президент США быстро объяснил, что его главный приоритет не имеет никакого отношения к США, а на самом деле он стремится отправить новые миллиарды долларов на Украину. Карлсон подчеркнул, что оказание помощи Киеву стало "самым важным" для хозяина Белого дома.
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"Не прекращение вторжения в нашу страну наркокартелей, которые контролируют огромные территории на юге США, не деградирующая экономика, которую вы видите каждый день, не разрушающиеся школы, школы, где дети вообще не могут читать", — сказал журналист.
Общее время выступления президента составило один час и восемь минут. За это время речь Байдена неоднократно прерывалась выкриками со стороны критически настроенных участников мероприятия, в том числе возгласами с обвинениями американского лидера во лжи.