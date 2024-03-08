https://ria.ru/20240308/bayden-1931868157.html

Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего

Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего - РИА Новости, 08.03.2024

Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего

Американский журналист Такер Карлсон на своей странице в социальной сети X назвал бредом сумасшедшего слова президента США Джо Байдена об Украине во время... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T09:04

2024-03-08T09:04

2024-03-08T10:17

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киев

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон на своей странице в социальной сети X назвал бредом сумасшедшего слова президента США Джо Байдена об Украине во время выступления в конгрессе с посланием "О положении союза". "Ложь за ложью. "Украина может остановить Россию". Нет, не может. Это продолжается уже более двух лет. "НАТО— сильна как никогда". Нет, это не так. <...> Это бред сумасшедшего", сказал Карлсон во время прямой трансляции. Журналист считает, что президент США быстро объяснил, что его главный приоритет не имеет никакого отношения к США, а на самом деле он стремится отправить новые миллиарды долларов на Украину. Карлсон подчеркнул, что оказание помощи Киеву стало "самым важным" для хозяина Белого дома. "Не прекращение вторжения в нашу страну наркокартелей, которые контролируют огромные территории на юге США, не деградирующая экономика, которую вы видите каждый день, не разрушающиеся школы, школы, где дети вообще не могут читать", — сказал журналист.Общее время выступления президента составило один час и восемь минут. За это время речь Байдена неоднократно прерывалась выкриками со стороны критически настроенных участников мероприятия, в том числе возгласами с обвинениями американского лидера во лжи.

https://ria.ru/20240308/bayden-1931866024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, киев, такер карлсон, джо байден, нато