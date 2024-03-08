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Байден по ошибке пригласил слушателей его речи в Москву - РИА Новости, 08.03.2024
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06:57 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/bayden-1931859826.html
Байден по ошибке пригласил слушателей его речи в Москву
Байден по ошибке пригласил слушателей его речи в Москву - РИА Новости, 08.03.2024
Байден по ошибке пригласил слушателей его речи в Москву
Президент США Джо Байден по ошибке пригласил слушающих его обращение "О состояние союза" в Москву за дешевыми лекарствами. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T06:57
2024-03-08T06:57
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ВАШИНГТОН, 8 марта - РИА Новости. Президент США Джо Байден по ошибке пригласил слушающих его обращение "О состояние союза" в Москву за дешевыми лекарствами. Президент предпринимает шаги, чтобы снизить цену на базовые препараты, такие как инсулин, и убеждает сторонников, что оппоненты из республиканской партии хотят отменить социальные программы, предусматривающие удешевление лекарств. Аргументом Байдена является более низкая, чем в США, стоимость тех же препаратов в Канаде и других странах. "У меня будут проблемы из-за этих слов, но если кто-нибудь из вас сядет со мной на борт президентского самолета и полетит в Торонто, Берлин, Москву…" - заявил Байден и, не договорив, тут же извинился за упоминание Москвы, которая в его речах о проблеме дорогих лекарств в США ранее не появлялась. "… Извините, хотя даже в Москве, вероятно (лекарства дешевле). Возьмите с собой рецепты, и я обещаю вам, что достану лекарства за 40% от цены, что вы платите сейчас. Тот же производитель, тот же препарат, то же место", - заявил Байден.
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в мире, москва, канада, джо байден, сша
В мире, Москва, Канада, Джо Байден, США
Байден по ошибке пригласил слушателей его речи в Москву

Байден по ошибке пригласил слушателей его речи в Москву за дешевыми лекарствами

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден
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ВАШИНГТОН, 8 марта - РИА Новости. Президент США Джо Байден по ошибке пригласил слушающих его обращение "О состояние союза" в Москву за дешевыми лекарствами.
Президент предпринимает шаги, чтобы снизить цену на базовые препараты, такие как инсулин, и убеждает сторонников, что оппоненты из республиканской партии хотят отменить социальные программы, предусматривающие удешевление лекарств. Аргументом Байдена является более низкая, чем в США, стоимость тех же препаратов в Канаде и других странах.
"У меня будут проблемы из-за этих слов, но если кто-нибудь из вас сядет со мной на борт президентского самолета и полетит в Торонто, Берлин, Москву…" - заявил Байден и, не договорив, тут же извинился за упоминание Москвы, которая в его речах о проблеме дорогих лекарств в США ранее не появлялась.
"… Извините, хотя даже в Москве, вероятно (лекарства дешевле). Возьмите с собой рецепты, и я обещаю вам, что достану лекарства за 40% от цены, что вы платите сейчас. Тот же производитель, тот же препарат, то же место", - заявил Байден.
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