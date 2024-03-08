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Байден заявил, что Украина может остановить Россию при поддержке США - РИА Новости, 08.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:32 08.03.2024 (обновлено: 05:47 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/bayden-1931856433.html
Байден заявил, что Украина может остановить Россию при поддержке США
Байден заявил, что Украина может остановить Россию при поддержке США - РИА Новости, 08.03.2024
Байден заявил, что Украина может остановить Россию при поддержке США
Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к конгрессу заявил, Украина в состоянии остановить Путина при американской поддержке. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T05:32
2024-03-08T05:47
в мире
украина
сша
россия
джо байден
специальная военная операция на украине
нато
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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к конгрессу заявил, Украина в состоянии остановить Путина при американской поддержке."Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится на Украине, я уверяю, что это не так. Но Украина может остановить Путина, если мы будем поддерживать Украину и предоставим ей оружие", - сказал Байден.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
https://ria.ru/20240308/oruzhie-1931853661.html
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в мире, украина, сша, россия, джо байден, нато
В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Специальная военная операция на Украине, НАТО
Байден заявил, что Украина может остановить Россию при поддержке США

Байден: Украина в состоянии остановить Россию при американской поддержке

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к конгрессу заявил, Украина в состоянии остановить Путина при американской поддержке.
"Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится на Украине, я уверяю, что это не так. Но Украина может остановить Путина, если мы будем поддерживать Украину и предоставим ей оружие", - сказал Байден.
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"Начнем переговоры". Новое оружие России вызвало панику в США
04:25
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
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