https://ria.ru/20240308/akter-1931939813.html

Умер актер из сериала "Няня"

Умер актер из сериала "Няня" - РИА Новости, 08.03.2024

Умер актер из сериала "Няня"

Американский актер и музыкант Стив Лоуренс умер в возрасте 88 лет, сообщает ABC News. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T19:35

2024-03-08T19:35

2024-03-08T19:49

культура

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931938879_0:214:1033:795_1920x0_80_0_0_ad479718a8f9cf8a00fbfbf008ce11b0.jpg

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Американский актер и музыкант Стив Лоуренс умер в возрасте 88 лет, сообщает ABC News.По информации СМИ, он скончался из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.Лоуренс принимал участие в различных телешоу, а также сыграл роли в десятках фильмов, включая сериал "Няня", по мотивам которого в России был снят ситком "Моя прекрасная няня". Также Лоуренс был участником дуэта Steve & Eydie. Он выступал вместе со своей женой Эйди Горм.

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, сша