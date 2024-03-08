Рейтинг@Mail.ru
Умер актер из сериала "Няня" - РИА Новости, 08.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:35 08.03.2024 (обновлено: 19:49 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/akter-1931939813.html
Умер актер из сериала "Няня"
Умер актер из сериала "Няня" - РИА Новости, 08.03.2024
Умер актер из сериала "Няня"
Американский актер и музыкант Стив Лоуренс умер в возрасте 88 лет, сообщает ABC News. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T19:35
2024-03-08T19:49
культура
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931938879_0:214:1033:795_1920x0_80_0_0_ad479718a8f9cf8a00fbfbf008ce11b0.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Американский актер и музыкант Стив Лоуренс умер в возрасте 88 лет, сообщает ABC News.По информации СМИ, он скончался из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.Лоуренс принимал участие в различных телешоу, а также сыграл роли в десятках фильмов, включая сериал "Няня", по мотивам которого в России был снят ситком "Моя прекрасная няня". Также Лоуренс был участником дуэта Steve &amp; Eydie. Он выступал вместе со своей женой Эйди Горм.
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931938879_0:0:1905:1428_1920x0_80_0_0_2fa7a23de7657d42daf7a9043b410dc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша
Культура, В мире, США
Умер актер из сериала "Няня"

Умер актер из американской версии ситкома "Моя прекрасная няня" Стив Лоуренс

© AP Photo / Lennox McLendonАмериканский актер и певец Стив Лоуренс
Американский актер и певец Стив Лоуренс - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Lennox McLendon
Американский актер и певец Стив Лоуренс . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Американский актер и музыкант Стив Лоуренс умер в возрасте 88 лет, сообщает ABC News.
По информации СМИ, он скончался из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Лоуренс принимал участие в различных телешоу, а также сыграл роли в десятках фильмов, включая сериал "Няня", по мотивам которого в России был снят ситком "Моя прекрасная няня". Также Лоуренс был участником дуэта Steve & Eydie. Он выступал вместе со своей женой Эйди Горм.
 
КультураВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала