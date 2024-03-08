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Умер актер из сериала "Няня"
Умер актер из сериала "Няня" - РИА Новости, 08.03.2024
Умер актер из сериала "Няня"
Американский актер и музыкант Стив Лоуренс умер в возрасте 88 лет, сообщает ABC News. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T19:35
2024-03-08T19:35
2024-03-08T19:49
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Американский актер и музыкант Стив Лоуренс умер в возрасте 88 лет, сообщает ABC News.По информации СМИ, он скончался из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.Лоуренс принимал участие в различных телешоу, а также сыграл роли в десятках фильмов, включая сериал "Няня", по мотивам которого в России был снят ситком "Моя прекрасная няня". Также Лоуренс был участником дуэта Steve & Eydie. Он выступал вместе со своей женой Эйди Горм.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
Умер актер из сериала "Няня"
Умер актер из американской версии ситкома "Моя прекрасная няня" Стив Лоуренс
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости.
Американский актер и музыкант Стив Лоуренс умер в возрасте 88 лет, сообщает ABC News
.
По информации СМИ, он скончался из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Лоуренс принимал участие в различных телешоу, а также сыграл роли в десятках фильмов, включая сериал "Няня", по мотивам которого в России был снят ситком "Моя прекрасная няня". Также Лоуренс был участником дуэта Steve & Eydie. Он выступал вместе со своей женой Эйди Горм.