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Польша заявила о необходимости построить аэропорт для переброски войск НАТО - РИА Новости, 08.03.2024
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19:05 08.03.2024 (обновлено: 19:06 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/aeroport-1931935831.html
Польша заявила о необходимости построить аэропорт для переброски войск НАТО
Польша заявила о необходимости построить аэропорт для переброски войск НАТО - РИА Новости, 08.03.2024
Польша заявила о необходимости построить аэропорт для переброски войск НАТО
Польше необходимо построить крупный аэропорт для переброски войск НАТО, заявил журналистам президент страны Анджей Дуда. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T19:05
2024-03-08T19:06
в мире
польша
нато
европа
варшава
анджей дуда
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ВАРШАВА, 8 мар - РИА Новости. Польше необходимо построить крупный аэропорт для переброски войск НАТО, заявил журналистам президент страны Анджей Дуда. В Польше в последнее время идут ожесточенные дискуссии вокруг планов строительства Центрального коммуникационного порта (CPK), который должен стать самым крупным авиационным хабом в Европе. Построить данный порт планируется в 40 километрах юго-западнее Варшавы. "Нам нужен большой хаб, который будет прежде всего аэропортом Cargo, а также и усилит нашу безопасность. Помните о том, что мы является членом НАТО и в связи с этим у нас есть союзнические обязательства. Исходя из безопасности Польши нам нужен аэропорт, который сможет принять самые большие военные транспортные самолеты, который сможет принять этих самолетов много и который сможет принять эти самолеты быстро", - сказал Дуда. "Сегодня мы не обладаем таким аэропортом, который был бы в состоянии реализовать эти потребности. Он должен быть построен. Это должно быть реализовано через Центральный коммуникационный порт", - добавил он.
https://ria.ru/20240307/statya-1931625552.html
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в мире, польша, нато, европа, варшава, анджей дуда
В мире, Польша, НАТО, Европа, Варшава, Анджей Дуда
Польша заявила о необходимости построить аэропорт для переброски войск НАТО

Дуда: Польше необходимо построить крупный аэропорт для переброски войск НАТО

© AP Photo / Mary AltafferПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Президент Польши Анджей Дуда . Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 мар - РИА Новости. Польше необходимо построить крупный аэропорт для переброски войск НАТО, заявил журналистам президент страны Анджей Дуда.
В Польше в последнее время идут ожесточенные дискуссии вокруг планов строительства Центрального коммуникационного порта (CPK), который должен стать самым крупным авиационным хабом в Европе. Построить данный порт планируется в 40 километрах юго-западнее Варшавы.
«
"Нам нужен большой хаб, который будет прежде всего аэропортом Cargo, а также и усилит нашу безопасность. Помните о том, что мы является членом НАТО и в связи с этим у нас есть союзнические обязательства. Исходя из безопасности Польши нам нужен аэропорт, который сможет принять самые большие военные транспортные самолеты, который сможет принять этих самолетов много и который сможет принять эти самолеты быстро", - сказал Дуда.
"Сегодня мы не обладаем таким аэропортом, который был бы в состоянии реализовать эти потребности. Он должен быть построен. Это должно быть реализовано через Центральный коммуникационный порт", - добавил он.
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