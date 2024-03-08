https://ria.ru/20240308/aeroport-1931935831.html

Польша заявила о необходимости построить аэропорт для переброски войск НАТО

Польша заявила о необходимости построить аэропорт для переброски войск НАТО - РИА Новости, 08.03.2024

Польша заявила о необходимости построить аэропорт для переброски войск НАТО

Польше необходимо построить крупный аэропорт для переброски войск НАТО, заявил журналистам президент страны Анджей Дуда. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T19:05

2024-03-08T19:05

2024-03-08T19:06

в мире

польша

нато

европа

варшава

анджей дуда

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897512347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_919792e8cc758bf049bbd857400fa5dc.jpg

ВАРШАВА, 8 мар - РИА Новости. Польше необходимо построить крупный аэропорт для переброски войск НАТО, заявил журналистам президент страны Анджей Дуда. В Польше в последнее время идут ожесточенные дискуссии вокруг планов строительства Центрального коммуникационного порта (CPK), который должен стать самым крупным авиационным хабом в Европе. Построить данный порт планируется в 40 километрах юго-западнее Варшавы. "Нам нужен большой хаб, который будет прежде всего аэропортом Cargo, а также и усилит нашу безопасность. Помните о том, что мы является членом НАТО и в связи с этим у нас есть союзнические обязательства. Исходя из безопасности Польши нам нужен аэропорт, который сможет принять самые большие военные транспортные самолеты, который сможет принять этих самолетов много и который сможет принять эти самолеты быстро", - сказал Дуда. "Сегодня мы не обладаем таким аэропортом, который был бы в состоянии реализовать эти потребности. Он должен быть построен. Это должно быть реализовано через Центральный коммуникационный порт", - добавил он.

https://ria.ru/20240307/statya-1931625552.html

польша

европа

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, нато, европа, варшава, анджей дуда