https://ria.ru/20240307/zaluzhnyy-1931842647.html

Сенатор прокомментировал решение о назначении Залужного послом в Британии

Сенатор прокомментировал решение о назначении Залужного послом в Британии - РИА Новости, 07.03.2024

Сенатор прокомментировал решение о назначении Залужного послом в Британии

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный обладает популярностью среди народа, поэтому Владимир Зеленский ссылает его в Великобританию, заявил РИА Новости первый зампред РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T23:17

2024-03-07T23:17

2024-03-07T23:17

в мире

великобритания

валерий залужный

владимир зеленский

иван абрамов

вооруженные силы украины

совет федерации рф

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_0:192:3299:2048_1920x0_80_0_0_60deddc80cedb12ec1576ee689f9f553.jpg

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный обладает популярностью среди народа, поэтому Владимир Зеленский ссылает его в Великобританию, заявил РИА Новости первый зампред экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. МИД Украины в четверг сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании. "Мне кажется, здесь всё очень очевидно. Он (Залужный - ред.) имеет популярность определенную и Зеленский пытается его сослать подальше, чтобы он меньше влиял на внутреннюю политику", - сказал Абрамов. Пятого февраля, незадолго до отставки Залужного с поста главкома ВСУ, депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявлял, что Залужный согласился на должность посла в Великобритании.

https://ria.ru/20240305/vybory-1931338315.html

великобритания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, валерий залужный, владимир зеленский, иван абрамов, вооруженные силы украины, совет федерации рф, украина, верховная рада украины