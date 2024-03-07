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Сенатор прокомментировал решение о назначении Залужного послом в Британии - РИА Новости, 07.03.2024
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23:17 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/zaluzhnyy-1931842647.html
Сенатор прокомментировал решение о назначении Залужного послом в Британии
Сенатор прокомментировал решение о назначении Залужного послом в Британии - РИА Новости, 07.03.2024
Сенатор прокомментировал решение о назначении Залужного послом в Британии
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный обладает популярностью среди народа, поэтому Владимир Зеленский ссылает его в Великобританию, заявил РИА Новости первый зампред РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T23:17
2024-03-07T23:17
в мире
великобритания
валерий залужный
владимир зеленский
иван абрамов
вооруженные силы украины
совет федерации рф
украина
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный обладает популярностью среди народа, поэтому Владимир Зеленский ссылает его в Великобританию, заявил РИА Новости первый зампред экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. МИД Украины в четверг сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании. "Мне кажется, здесь всё очень очевидно. Он (Залужный - ред.) имеет популярность определенную и Зеленский пытается его сослать подальше, чтобы он меньше влиял на внутреннюю политику", - сказал Абрамов. Пятого февраля, незадолго до отставки Залужного с поста главкома ВСУ, депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявлял, что Залужный согласился на должность посла в Великобритании.
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в мире, великобритания, валерий залужный, владимир зеленский, иван абрамов, вооруженные силы украины, совет федерации рф, украина, верховная рада украины
В мире, Великобритания, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Иван Абрамов, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ, Украина, Верховная Рада Украины
Сенатор прокомментировал решение о назначении Залужного послом в Британии

Абрамов: Зеленский отослал Залужного в Британию из-за популярности экс-главкома

© AP Photo / Efrem LukatskyБывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный обладает популярностью среди народа, поэтому Владимир Зеленский ссылает его в Великобританию, заявил РИА Новости первый зампред экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.
МИД Украины в четверг сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании.
"Мне кажется, здесь всё очень очевидно. Он (Залужный - ред.) имеет популярность определенную и Зеленский пытается его сослать подальше, чтобы он меньше влиял на внутреннюю политику", - сказал Абрамов.
Пятого февраля, незадолго до отставки Залужного с поста главкома ВСУ, депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявлял, что Залужный согласился на должность посла в Великобритании.
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В миреВеликобританияВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийИван АбрамовВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
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