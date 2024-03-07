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В ДНР восстановили железнодорожный маршрут Ясиноватая — Макеевка - РИА Новости, 07.03.2024
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12:29 07.03.2024 (обновлено: 13:00 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/yasinovataya-1931678927.html
В ДНР восстановили железнодорожный маршрут Ясиноватая — Макеевка
В ДНР восстановили железнодорожный маршрут Ясиноватая — Макеевка - РИА Новости, 07.03.2024
В ДНР восстановили железнодорожный маршрут Ясиноватая — Макеевка
Железнодорожники Донбасса восстановили пригородный железнодорожный маршрут между Ясиноватой и Макеевкой, отмененный два года назад из-за боевых действий в... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T12:29
2024-03-07T13:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
ясиноватая
макеевка
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Железнодорожники Донбасса восстановили пригородный железнодорожный маршрут между Ясиноватой и Макеевкой, отмененный два года назад из-за боевых действий в ближайших окрестностях, передает корреспондент РИА Новости."Усилиями предприятия "Железные дороги Новороссии" и администрации Ясиноватой нам удалось запустить пригородный поезд Ясиноватая - Макеевка, это большая победа. Вопросы безопасности в городе стали несколько проще, поэтому удалось воплотить такое начинание", - сказал мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.Утром 7 марта из города с крупнейшей в бывшем СССР железнодорожной станции до города-спутника Донецка отправился один вагон с тепловозом - сеть на том участке еще не электрифицирована из-за частых "прилетов". Около 10 километров между станциями "Ясиноватая-Пассажирская" и "Макеевка-Пассажирская" поезд преодолевает за 40 минут. Планируется, что он будет курсировать два раза в день, в 7.35 и 18.15. Стоимость проезда составляет 12 рублей, на общественном автотранспорте на том же маршруте она на 7 рублей выше.Сегодняшним рейсом с ясиноватского вокзала уехали два пассажира - сказывается недостаток информирования и репутация привокзального района, который часто подвергался обстрелам. В сложившихся реалиях жители Ясиноватой ездят в ближние города на маршрутных такси, ожидая их на остановках, защищенных бетонными блоками.Шевченко отметил, что городской вокзал и инфраструктуру железной дороги планируется полноценно использовать для налаживания сообщения по республике, а в перспективе - и по России в целом. "У нас большие надежды на развитие железной дороги... Будем надеяться, что у нас всё получится", - сказал градоначальник.С 2014 года до начала СВО из Ясиноватой отправлялись, в частности, пригородные поезда на Дебальцево, которые шли около двух с половиной часов, и поезд дальнего следования на Луганск, тративший на дорогу чуть больше пяти часов.
https://ria.ru/20231115/zhd-1909671693.html
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безопасность, донецкая народная республика, россия, ясиноватая, макеевка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Ясиноватая, Макеевка
В ДНР восстановили железнодорожный маршрут Ясиноватая — Макеевка

В ДНР спустя два года снова начали ходить поезда между Ясиноватой и Макеевкой

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВелосипедист едет по перрону станции Ясиноватая
Велосипедист едет по перрону станции Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Велосипедист едет по перрону станции Ясиноватая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Железнодорожники Донбасса восстановили пригородный железнодорожный маршрут между Ясиноватой и Макеевкой, отмененный два года назад из-за боевых действий в ближайших окрестностях, передает корреспондент РИА Новости.
"Усилиями предприятия "Железные дороги Новороссии" и администрации Ясиноватой нам удалось запустить пригородный поезд Ясиноватая - Макеевка, это большая победа. Вопросы безопасности в городе стали несколько проще, поэтому удалось воплотить такое начинание", - сказал мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.
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Утром 7 марта из города с крупнейшей в бывшем СССР железнодорожной станции до города-спутника Донецка отправился один вагон с тепловозом - сеть на том участке еще не электрифицирована из-за частых "прилетов". Около 10 километров между станциями "Ясиноватая-Пассажирская" и "Макеевка-Пассажирская" поезд преодолевает за 40 минут. Планируется, что он будет курсировать два раза в день, в 7.35 и 18.15. Стоимость проезда составляет 12 рублей, на общественном автотранспорте на том же маршруте она на 7 рублей выше.
Сегодняшним рейсом с ясиноватского вокзала уехали два пассажира - сказывается недостаток информирования и репутация привокзального района, который часто подвергался обстрелам. В сложившихся реалиях жители Ясиноватой ездят в ближние города на маршрутных такси, ожидая их на остановках, защищенных бетонными блоками.
Шевченко отметил, что городской вокзал и инфраструктуру железной дороги планируется полноценно использовать для налаживания сообщения по республике, а в перспективе - и по России в целом. "У нас большие надежды на развитие железной дороги... Будем надеяться, что у нас всё получится", - сказал градоначальник.
С 2014 года до начала СВО из Ясиноватой отправлялись, в частности, пригородные поезда на Дебальцево, которые шли около двух с половиной часов, и поезд дальнего следования на Луганск, тративший на дорогу чуть больше пяти часов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияЯсиноватаяМакеевка
 
 
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