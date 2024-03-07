https://ria.ru/20240307/yasinovataya-1931678927.html

В ДНР восстановили железнодорожный маршрут Ясиноватая — Макеевка

В ДНР восстановили железнодорожный маршрут Ясиноватая — Макеевка - РИА Новости, 07.03.2024

В ДНР восстановили железнодорожный маршрут Ясиноватая — Макеевка

Железнодорожники Донбасса восстановили пригородный железнодорожный маршрут между Ясиноватой и Макеевкой, отмененный два года назад из-за боевых действий в... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T12:29

2024-03-07T12:29

2024-03-07T13:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

ясиноватая

макеевка

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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Железнодорожники Донбасса восстановили пригородный железнодорожный маршрут между Ясиноватой и Макеевкой, отмененный два года назад из-за боевых действий в ближайших окрестностях, передает корреспондент РИА Новости."Усилиями предприятия "Железные дороги Новороссии" и администрации Ясиноватой нам удалось запустить пригородный поезд Ясиноватая - Макеевка, это большая победа. Вопросы безопасности в городе стали несколько проще, поэтому удалось воплотить такое начинание", - сказал мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.Утром 7 марта из города с крупнейшей в бывшем СССР железнодорожной станции до города-спутника Донецка отправился один вагон с тепловозом - сеть на том участке еще не электрифицирована из-за частых "прилетов". Около 10 километров между станциями "Ясиноватая-Пассажирская" и "Макеевка-Пассажирская" поезд преодолевает за 40 минут. Планируется, что он будет курсировать два раза в день, в 7.35 и 18.15. Стоимость проезда составляет 12 рублей, на общественном автотранспорте на том же маршруте она на 7 рублей выше.Сегодняшним рейсом с ясиноватского вокзала уехали два пассажира - сказывается недостаток информирования и репутация привокзального района, который часто подвергался обстрелам. В сложившихся реалиях жители Ясиноватой ездят в ближние города на маршрутных такси, ожидая их на остановках, защищенных бетонными блоками.Шевченко отметил, что городской вокзал и инфраструктуру железной дороги планируется полноценно использовать для налаживания сообщения по республике, а в перспективе - и по России в целом. "У нас большие надежды на развитие железной дороги... Будем надеяться, что у нас всё получится", - сказал градоначальник.С 2014 года до начала СВО из Ясиноватой отправлялись, в частности, пригородные поезда на Дебальцево, которые шли около двух с половиной часов, и поезд дальнего следования на Луганск, тративший на дорогу чуть больше пяти часов.

https://ria.ru/20231115/zhd-1909671693.html

https://ria.ru/20240306/mariupol-1931443711.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, россия, ясиноватая, макеевка