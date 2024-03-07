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Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 07.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Херсоне

Взрыв прогремел в четверг в подконтрольном Киеву Херсоне на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T20:07

2024-03-07T20:07

2024-03-07T20:07

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в подконтрольном Киеву Херсоне на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в публикации в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога на данный момент объявлена в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей РФ. Первым сигнал объявили в Николаевской области - в 19.32 мск. В остальных регионах тревога раздалась в период с 19.40 по 19.45. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.

https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html

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херсон

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россия, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, в мире